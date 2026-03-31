Meryl Streep elogia a México en CDMX: "Dejó atrás a Estados Unidos con una presidenta mujer"

La presencia de dos de las actrices más influyentes de Hollywood en la Ciudad de México se convirtió en uno de los eventos más comentados de la semana. Meryl Streep y Anne Hathaway arribaron a la capital para promocionar la esperada secuela de El diablo viste a la moda, cuyo estreno en México está programado para el 30 de abril de 2026.

Desde su llegada, la expectativa fue evidente con fans, medios y figuras del entretenimiento siguieron cada uno de sus pasos. Sin embargo, lo que parecía una gira promocional más terminó convirtiéndose en tendencia global gracias a un comentario inesperado de Streep.

La frase que desató polémica y aplausos

Durante un encuentro con medios, la multipremiada actriz lanzó una reflexión que rápidamente se viralizó.

Al hablar sobre el papel de las mujeres en el liderazgo, Meryl Streep destacó el caso de México y mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer; es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder, expresó.

La declaración generó reacciones inmediatas. Mientras muchos usuarios la interpretaron como un reconocimiento al avance en representación femenina, otros la consideraron una comparación innecesaria que abrió un debate político en redes sociales.

Reproducir Declaraciones de Meryl Streep sobre México

Moda, cultura y estrellas: una gira inolvidable

Más allá de la polémica, la visita de las actrices estuvo marcada por una intensa agenda cultural y de moda. Uno de los momentos más destacados fue su participación en el Fashion Week México, donde convivieron con diseñadores nacionales y figuras clave de la industria.

El recorrido también incluyó una parada en la icónica Casa Azul, hogar de Frida Kahlo. Ahí, Anne Hathaway expresó su admiración por el legado artístico de la pintora, destacando la influencia cultural de México en el mundo.

Posteriormente, ambas estrellas visitaron el Museo Anahuacalli, donde participaron en una pasarela que celebró el talento local. Este evento reforzó la imagen del país como un epicentro creativo en crecimiento dentro de la industria global.

Fashion Week Mexico 'The Devil Wears Prada 2', Museo Anahuacalli, Mexico City - 30 Mar 2026 Victor Chavez/Shutterstock

El regreso de una historia icónica del cine

El furor también se explica por el regreso de uno de los títulos más queridos del cine contemporáneo: El diablo viste a la moda. La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger, se convirtió en un referente del mundo de la moda y el periodismo.

La historia sigue a Andy Sachs, una joven que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, una poderosa editora de revista. A lo largo de la trama, la protagonista enfrenta un entorno exigente que pone a prueba sus valores, su ambición y su identidad.

El personaje de Miranda, interpretado por Meryl Streep, se volvió icónico por su carácter firme y su liderazgo en una industria altamente competitiva.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la presentación de la película El Diablo Viste a la Moda 2. ALEJANDRO AGUILAR

La secuela promete retomar este universo, explorando nuevos desafíos en un mundo donde la moda, la tecnología y la influencia digital han transformado las reglas del juego.

México, protagonista en el mapa del entretenimiento

La visita de estas figuras internacionales también dejó claro el peso de México en la industria global del entretenimiento. La respuesta del público, la cobertura mediática y la conversación digital confirmaron que el país es un punto estratégico para grandes lanzamientos.

Además, el impacto cultural de la gira va más allá del cine. La combinación de moda, arte y figuras internacionales consolidó a la Ciudad de México como un escenario clave para eventos de talla mundial.

Meryl Streep y Anne Hathaway en la premiere de El Diablo se viste a la moda Especial

Entre polémica y expectativa

Mientras la declaración de Meryl Streep sigue generando debate, lo cierto es que su visita dejó huella. Entre aplausos, críticas y admiración, el mensaje sobre el liderazgo femenino abrió una conversación que trasciende el espectáculo.

Al mismo tiempo, la expectativa por la secuela de El diablo viste a la moda continúa creciendo. Con su estreno en México fijado para el 30 de abril de 2026, todo apunta a que será uno de los lanzamientos más comentados del año.

Así, entre glamour, cultura y polémica, la visita de estas estrellas no solo promocionó una película: también puso a México en el centro de la conversación global.

AAAT*