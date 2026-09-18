Gibson homenajea a Gustavo Cerati con una guitarra de edición limitada: precio y dónde comprarla

Gustavo Cerati vuelve a estar ligado a una de sus guitarras más recordadas, esta vez gracias a Gibson Custom. La compañía lanzó una edición limitada de la Gibson Custom Gustavo Cerati 1965 ES-335, una recreación del instrumento que el músico argentino utilizó durante varias etapas importantes de su carrera.

La guitarra está limitada a solo 60 unidades en todo el mundo y, de acuerdo con Gibson, está disponible exclusivamente en Gibson Garage Miami, tanto directamente en la tienda como por teléfono. El lanzamiento comenzó este viernes 18 de septiembre de 2026.

El modelo toma como referencia la ES-335 que Cerati adquirió a mediados de los años 90 en Rudy’s Music, en Nueva York. El instrumento original ya tenía algunas modificaciones que terminaron convirtiéndose en parte de su identidad con un segundo golpeador, un protector trasero de cuero y un vibrato Bigsby.

La guitarra de Gustavo Cerati que marcó varias etapas de su carrera

No se trata de una guitarra elegida al azar. La ES-335 original estuvo presente en algunos de los momentos más recordados de Cerati con Soda Stereo y también durante su carrera como solista.

El instrumento apareció en la presentación de Soda Stereo en MTV Unplugged en 1996 y en El Último Concierto, la gira de despedida de la banda realizada en 1997. También acompañó a Cerati durante la etapa de Bocanada, su disco de 1999, y volvió a los escenarios durante la gira de reunión Me Verás Volver de Soda Stereo en 2007.

Ese mismo año, Cerati utilizó la guitarra durante su participación en el concierto Live Earth junto a Shakira en Alemania. Gibson tomó varios de esos elementos para recrear el instrumento.

Gibson sorprende a fans de Gustavo Cerati con una guitarra exclusiva GIBSON

La nueva ES-335 tiene acabado Sixties Cherry y fue envejecida mediante el proceso Murphy Lab de Gibson Custom para acercarse al aspecto de la guitarra original. También cuenta con los dos golpeadores, vibrato Bigsby B7, clavijas Grover, pastillas Custombucker y cuerpo semihueco con bloque central de arce.

Cada una de las 60 guitarras fue fabricada a mano por Gibson Custom y Murphy Lab en Nashville. Además, incluye un estuche rígido, una réplica del protector trasero de cuero y un certificado de autenticidad.

¿Cuánto cuesta la guitarra de Gustavo Cerati y dónde comprarla?

Aquí viene la parte que puede frenar a más de un fan: la guitarra tiene un precio de 7 mil 499 dólares, es decir, alrededor de 128 mil 800 pesos mexicanos tomando como referencia un tipo de cambio de 17.18 pesos por dólar registrado este 18 de septiembre. El monto en pesos puede variar según el tipo de cambio y las condiciones de pago.

Gibson sorprende a fans de Gustavo Cerati con una guitarra exclusiva GIBSON

La guitarra puede adquirirse directamente a través de Gibson Garage Miami, ubicado en 2660 NW 3rd Avenue, Miami, Florida, en el distrito de Wynwood. Gibson también habilitó la compra por teléfono en el número (305) 709-2686.

Gibson sorprende a fans de Gustavo Cerati con una guitarra exclusiva GIBSON

El lanzamiento también representa un momento particular para el legado del músico. Gibson señala que esta es la primera ocasión en que la compañía realiza formalmente un lanzamiento de este tipo para celebrar la trayectoria de Cerati. Más de una década después de su muerte, su guitarra más reconocible vuelve así a convertirse en una pieza para coleccionistas, músicos y seguidores de Soda Stereo.