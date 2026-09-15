Cristy, mamá de Nodal, lanza 'Regalo de Luna'; canción podría estar dedicada a Inti

Cristy Nodal sorprendió al retomar su faceta como cantante con “Regalo de Luna”, una canción que podría estar dedicada a Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu. El estreno se realizó este 14 de septiembre, justo cuando la pequeña celebró su tercer cumpleaños.

Aunque la madre de Nodal no confirmó directamente que se trate de un homenaje para su nieta, la fecha elegida y algunos detalles de la producción despertaron especulaciones entre los seguidores de la familia.

Christian Nodal y Cristy Nodal

Mamá de Christian Nodal estrena “Regalo de Luna”

“Regalo de Luna” es un tango producido por Jaime González, esposo de Cristy y padre de Christian Nodal. La canción fue publicada bajo JG Music, compañía discográfica que también está vinculada con la carrera del cantante sonorense.

Para anunciar su regreso musical, Cristy compartió en Instagram un mensaje sobre el origen de la composición y las emociones que buscó plasmar en ella.

Instagram: Cristy Nodal

“Hay sentimientos que permanecen intactos con el paso del tiempo y que, en el momento indicado, encuentran en la música la manera de expresarse”, escribió.

En otra parte de su publicación, describió “Regalo de Luna” como una pieza que representa “un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida”.

Además, explicó que el nombre de la canción transmite la idea de recibir “un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable”.

¿“Regalo de Luna” está dedicada a Inti?

Las sospechas de que la canción está relacionada con Inti comenzaron porque se estrenó el mismo día en que la hija de Cazzu y Christian Nodal cumplió tres años.

Según el periodista Javier Ceriani, Cristy habría escrito originalmente el tema para una de sus hijas, Amely González Nodal. Sin embargo, la composición permaneció guardada y no se publicó en aquel momento.

Instagram

Por su parte, Mady Fridmann dio a conocer que la pieza fue creada hace nueve años y en un principio tenía un estilo ranchero. Para su lanzamiento, la melodía fue transformada en tango, un género estrechamente relacionado con Argentina, país natal de Cazzu y parte de las raíces de Inti.

El video de Cristy Nodal tendría referencias a su nieta

Otros posibles guiños hacia Inti pueden encontrarse en el video musical de “Regalo de Luna”. En diferentes escenas aparecen representaciones del sol, elemento que estaría relacionado con el significado del nombre de la niña.

La producción también muestra juguetes de estilo antiguo, como un carrusel de circo, un caballito de madera y un pequeño barco. Estos objetos aparecen rodeados de velas y candelabros.

Captura de pantalla de Instagram (Foto: @nodalamoreterno)

Todos estos detalles fueron interpretados como posibles referencias a la infancia y al cumpleaños de la hija de los cantantes.

Cristy Nodal regresa a la música después de varios años

Antes de involucrarse en la carrera de Christian Nodal, Cristy se desempeñó como cantante de mariachi. Durante aquella etapa conoció a Jaime González, quien posteriormente se convirtió en su esposo.

Cuando Christian inició su trayectoria como solista a los 17 años, su madre decidió alejarse de los escenarios para apoyarlo y formar parte de su equipo de trabajo.