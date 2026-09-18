¡No fue por Camila! Charles Spencer expone la verdadera razón por la que Lady Di dejó a Carlos

Una nueva revelación vuelve a colocar el turbulento matrimonio de la princesa Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos en el centro de la conversación. El responsable es Charles Spencer, hermano de Diana quien, en su próximo libro, Swan Song: Diana, My Sister, recupera una conversación privada en la que su hermana habría compartido una sospecha sorprendente sobre su esposo.

¿Qué le dijo Diana a Charles Spencer sobre Carlos III?

De acuerdo con Spencer, el episodio ocurrió durante un almuerzo en el restaurante San Lorenzo, en Londres, cuando Diana ya había decidido que quería divorciarse de Carlos.

La princesa Diana le habría contado a su hermano que estaba convencida de que Carlos estaba enamorado de un hombre de su personal. | hrp.org.uk

El conde recuerda que su hermana bajó la mirada y le comunicó que iba a poner fin a su matrimonio. Spencer asegura que quedó sorprendido porque, aunque conocía los problemas de la pareja, no había imaginado que la situación hubiera llegado tan lejos.

Fue entonces cuando Diana, según el relato incluido en el libro, habría pronunciado la frase que ahora ha generado controversia. La princesa le habría dicho que su marido estaba:

enamorado de su ayuda de cámara”.

La nueva revelación sobre el matrimonio de Diana y Carlos vuelve a despertar interrogantes, aunque no constituye una prueba sobre la sexualidad del monarca. AFP PHOTO / POOL

Spencer afirma que no preguntó quién era ese empleado ni intentó comprobar la acusación. De hecho, escribe que para él lo relevante en aquel momento era que su hermana había tomado la decisión de terminar con el matrimonio.

La crisis matrimonial de Carlos y Diana

El relato adquiere especial interés porque durante décadas la principal explicación pública de la crisis matrimonial de Carlos y Diana estuvo relacionada con Camila Parker Bowles, actualmente reina Camila.

Durante años, Camila fue considerada la tercera persona del matrimonio, pero las memorias de Spencer presentan ahora otra de las sospechas que tenía Diana. IG theroyalfamily

Carlos y Diana contrajeron matrimonio en 1981. La relación comenzó a deteriorarse con los años y ambos anunciaron su separación en 1992. El divorcio se formalizó en 1996.

En 1994, Carlos reconoció que había sido infiel durante su matrimonio. Un año después, Diana ofreció su célebre entrevista para Panorama, donde resumió la situación con la frase de que había “tres” personas en su matrimonio.

El testimonio de Spencer plantea ahora una dimensión diferente: según su recuerdo, Diana no solo estaba afectada por la presencia de Camila, sino que también creía que Carlos podía sentir algo por otro integrante de su entorno.

El nuevo libro de Charles Spencer recupera otros episodios relacionados con la crisis matrimonial de Diana y el entonces príncipe de Gales. IG theroyalfamily

Los rumores sobre la vida privada del rey Carlos III

La nueva publicación también revive antiguas especulaciones sobre la sexualidad del monarca. A principios de la década de 2000 circularon rumores relacionados con un supuesto episodio entre Carlos y un integrante de su personal.

Antiguos rumores sobre la vida privada de Carlos vuelven a aparecer tras la publicación del adelanto de las memorias del hermano de Diana. IG theroyalfamily

En aquella ocasión, representantes del entonces príncipe rechazaron públicamente las acusaciones. Sir Michael Peat, su secretario privado, las calificó de falsas y carentes de fundamento.

Es importante distinguir esos antiguos rumores de lo que Spencer cuenta ahora: el libro no presenta una prueba de homosexualidad, sino el recuerdo de algo que Diana habría dicho en privado.

El Palacio de Buckingham responde al libro de Charles Spencer

La controversia llega mientras el Palacio de Buckingham enfrenta los primeros adelantos de Swan Song: Diana, My Sister. La institución emitió recientemente una inusual declaración relacionada con otro pasaje del libro, en el que Spencer atribuye a Carlos una frase sobre que Diana sería olvidada después de su muerte.

El Palacio de Buckingham ya enfrenta nuevas revelaciones sobre la princesa y el rey. IG theroyalfamily

El comunicado señaló que el dolor por la pérdida de un familiar puede afectar el juicio y modificar los recuerdos con el paso del tiempo.

Spencer, por su parte, ha explicado que su intención es contar la historia de Diana desde su perspectiva como hermano y recuperar episodios que considera importantes para comprenderla.

Con su publicación prevista para el 22 de septiembre de 2026, Swan Song promete reabrir conversaciones sobre el matrimonio de Diana y Carlos.