La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) respondió a las recientes declaraciones de Vadhir Derbez sobre el supuesto intento de extorsión por 350 mil dólares del que asegura haber sido víctima. A través de Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género, la institución señaló que ni el actor ni sus abogados han presentado pruebas para respaldar dicha acusación.

Durante una entrevista concedida este viernes 20 de noviembre al programa Así las cosas, de W Radio, la funcionaria explicó que la investigación por la denuncia de presunta violación contra el hijo de Eugenio Derbez continúa abierta. También aclaró que, hasta ese momento, la Fiscalía no había recibido elementos probatorios relacionados con el supuesto delito de extorsión.

La respuesta se produjo después de que el actor hablara públicamente sobre las presuntas presiones económicas y asegurara que cuenta con evidencias para demostrar su versión. Ante ello, Chávez insistió en que los señalamientos deben presentarse formalmente ante el Ministerio Público.

Fiscalía CDMX responde a Vadhir Derbez por presunta extorsión

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

Gema Chávez señaló que, hasta el momento de la entrevista, ni Vadhir Derbez ni sus representantes legales habían aportado elementos de prueba para sustentar el supuesto intento de extorsión. No obstante, aseguró que la institución está abierta a recibir y analizar cualquier evidencia que la defensa considere pertinente.

El señalamiento cobra relevancia luego de que el actor afirmara, durante una entrevista realizada este mismo viernes, que le exigieron 350 mil dólares a cambio de evitar que se difundiera información relacionada con la denuncia presentada en su contra.

Según su versión, se negó a entregar el dinero y posteriormente comenzaron a circular documentos vinculados con el expediente. Por ello, considera que fue víctima de un intento de extorsión relacionado con el proceso legal que enfrenta.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina sostiene que no ha recibido pruebas que permitan respaldar formalmente esa acusación.

Fiscalía CDMX investiga a Vadhir Derbez por el delito de violación

Otro de los puntos que Gema Chávez quiso aclarar fue la naturaleza del delito por el que se investiga al actor. La funcionaria precisó que la denuncia corresponde a violación y no a abuso sexual, como se ha mencionado en algunas publicaciones.

Quiero ser muy clara, no es un abuso sexual, es una violación, que, digamos, es un delito más grave que el abuso sexual por el que está siendo investigado”, refirió.

La investigación está relacionada con hechos presuntamente ocurridos durante la grabación de un videoclip musical en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la denunciante es una modelo estadounidense de 19 años que habría participado en el rodaje. La joven sostiene que durante la producción ocurrió un acercamiento físico sin su consentimiento.

Estos hechos forman parte de la denuncia presentada ante las autoridades y todavía no han sido acreditados mediante una sentencia judicial.

Vadhir Derbez niega las acusaciones

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

Este 20 de noviembre, Vadhir Derbez habló públicamente por primera vez sobre las acusaciones en su contra. El actor rechazó los señalamientos y aseguró que cuenta con elementos para demostrar que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados.

Entre las pruebas que mencionó su abogado se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de personas que habrían estado presentes durante la producción del videoclip. También hizo referencia a aproximadamente 60 personas que podrían aportar información sobre lo sucedido.

No obstante, Chávez sostuvo que dichos elementos no han sido presentados formalmente ante la Fiscalía, por lo que reiteró la disposición de la institución para recibirlos y analizarlos dentro de las investigaciones correspondientes.

¿Qué pasó con la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez?

La situación jurídica del actor también fue abordada por la funcionaria, quien explicó que la Fiscalía inició la carpeta de investigación el 2 de abril de 2026 y que, el día 24 del mismo mes, un juez de control autorizó una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación.

Posteriormente, la defensa legal de Derbez promovió un juicio de amparo mediante el cual consiguió que dicha orden quedara sin efectos.

Sin embargo, Chávez aclaró que esta resolución no representa el cierre de la investigación ni significa que el actor haya sido declarado inocente. La Fiscalía sostiene que puede continuar con las diligencias y buscar su comparecencia ante las autoridades judiciales mediante los mecanismos legales correspondientes.

Fiscalía asegura que ha intentado localizar al actor

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

Durante la entrevista, la coordinadora general de Delitos de Género también habló sobre las gestiones realizadas para localizar a Vadhir Derbez y a sus representantes legales.

Según explicó, las autoridades llevaron a cabo diligencias en más de diez domicilios o lugares relacionados con el actor y su defensa, aunque algunos intentos de notificación no pudieron concretarse.

Por su parte, el abogado de Derbez ha cuestionado las actuaciones de la Fiscalía y señalado que su representado no reside en México desde hace años.

Gema Chávez cuestiona la estrategia legal de Vadhir Derbez

La funcionaria también criticó la manera en que los representantes legales del actor han abordado públicamente el caso. Desde su perspectiva, la defensa ha optado por presentar sus argumentos en entrevistas y medios de comunicación, en lugar de incorporar las pruebas correspondientes a las carpetas de investigación.

Estamos en este momento intentando hacer comparecer al imputado a su defensa al proceso porque ha sido un tema mediático, la defensa ha decidido litigar el caso en medios, hace unos momentos, salió en otro medio a hacer una serie de afirmación que consideramos mal informan a la sociedad, e implican estar litigando en medios y no en el proceso como debería de ser”.

La coordinadora reiteró que cualquier señalamiento debe respaldarse ante las autoridades y que la Fiscalía está dispuesta a analizar las pruebas que los abogados de Derbez aseguran tener.

Asimismo, destacó la importancia de evitar que las declaraciones públicas afecten a la persona denunciante mientras continúan las investigaciones.