Presunto asesino de Tupac enfrenta juicio y asegura no temer una posible cadena perpetua

El proceso judicial contra Duane “Keefe D” Davis, señalado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de Tupac Shakur, ya comenzó en Las Vegas. A pesar de la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, el acusado se mantiene tranquilo y, de acuerdo con fuentes de TMZ, se encuentra “bastante bien” mientras avanza el procedimiento.

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¿Cómo comenzó el juicio por el asesinato de Tupac?

La selección del jurado inició el lunes, después de que Davis se declarara inocente del homicidio ocurrido en 1996.

La Fiscalía sostiene que Keefe D, habría participado en la planeación del ataque contra Tupac en Las Vegas y que estuvo relacionado con el arma utilizada aquella noche. Sin embargo, los fiscales señalan que habría sido otra persona quien realizó el disparo que terminó con la vida del rapero.

El caso ha permanecido bajo atención durante décadas debido a las declaraciones que Davis realizó públicamente sobre su supuesta participación en los hechos.

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¿Por qué fue detenido Keefe D casi tres décadas después?

En 2023, Davis fue arrestado finalmente por el asesinato de Tupac, después de años en los que habló públicamente sobre su presunta implicación.

Sus declaraciones no solamente aparecieron en entrevistas con distintos medios, sino también durante interrogatorios policiales en los que, de acuerdo con los reportes sobre el caso, contaba con inmunidad.

Desde su detención, permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark, en Nevada, donde ha esperado el inicio del juicio.

¿Tiene miedo de pasar el resto de su vida en prisión?

Según las fuentes consultadas por TMZ, Davis no considera la cárcel un lugar desconocido, ya que a lo largo de su vida ha entrado y salido de prisión en distintas ocasiones.

Aunque aparentemente no muestra temor ante la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua, esto no significa que quiera permanecer tras las rejas durante sus últimos años.

A sus 64 años, el acusado también tendría presente que su edad podría hacer más complicada una eventual estancia prolongada en prisión.

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¿Por qué su edad podría ser un factor dentro de la cárcel?

Una de las fuentes citadas por el medio señaló que las condiciones de una prisión pueden representar mayores riesgos para una persona de edad avanzada.

La cárcel es un lugar peligroso y allí suceden cosas horribles, especialmente cuando eres mayor”.

A esto se sumaría la notoriedad que ha adquirido Davis dentro del caso, pues ser identificado entre otros reclusos como el hombre acusado de estar detrás del asesinato de Tupac podría convertirlo en una figura particularmente reconocible dentro de la prisión.

¿Qué piensa su familia sobre todo lo ocurrido?

De acuerdo con las fuentes, algunos familiares y personas cercanas a Davis consideran que él mismo contribuyó a complicar su situación legal por la manera en que habló durante años sobre su presunta participación en la muerte del rapero.

Incluso, aseguran que dentro de su círculo cercano hay quienes lo describen como una persona que exageraba sus historias y que no siempre decía la verdad.

¿Qué espera Keefe D si finalmente es declarado culpable?

Pese al panorama que enfrenta, Davis considera que todavía podría existir una posibilidad de recuperar su libertad. Según las fuentes, el acusado cree que la investigación y el argumento de la Fiscalía presentan vacíos que podrían favorecerlo durante el proceso.

Sin embargo, su principal expectativa sería otra: que las autoridades decidan retirar los cargos y que, posteriormente, le ofrezcan una disculpa por haberlo llevado ante los tribunales.

Mientras tanto, el juicio continúa en Las Vegas y será el proceso legal el que determine si las acusaciones en su contra son suficientes para responsabilizarlo por uno de los asesinatos más conocidos en la historia del hip-hop.