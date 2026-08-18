Renovaciones Honestas estrena nueva temporada en The Roku Channel

Jessica Alba y Lizzy Mathis regresan con una cuarta temporada de Renovaciones Honestas, el Roku Original que demuestra que una remodelación puede transformar mucho más que un espacio. En cuatro nuevos episodios, la actriz y empresaria, junto con su mejor amiga y socia, acompañan a distintas familias que buscan adaptar sus hogares a nuevas etapas de vida, combinando diseño, funcionalidad e historias personales.

Más allá de las renovaciones, la serie explora cómo los cambios familiares transforman la manera de habitar un hogar. Desde padres que han perdido su privacidad hasta parejas que buscan recuperar espacios propios, cada historia presenta soluciones pensadas para responder a necesidades reales y reflejar el impacto que un espacio bien diseñado puede tener en la vida cotidiana.

Las transformaciones de esta temporada:

• Episodio 1 – Una renovación en el Estado Jardín: tras 8 años de priorizar a sus hijos luego de una pérdida familiar, Susan llega a sus 40 años compartiendo un solo baño con dos adolescentes. Jessica y Lizzy le entregan la renovación que esta valiente mamá merece, adaptando su hogar a la nueva etapa de independencia de sus hijos.

• Episodio 2 – Encontrando Refugio: la familia Rosa quedó atrapada en su "casa de inicio" invadida por los juguetes. Con dos niños compartiendo habitación y un ático abandonado, la única forma de encontrar su santuario será construir hacia arriba.

• Episodio 3 – Reconstruyendo a los Rosas: Jeremy y Giselle Rosa no tienen un solo rincón para descansar; entre el caos infantil, su recámara dejó de ser suya. Jessica y Lizzy transforman ese ático olvidado en una master suite de ensueño para darle a estos padres el refugio que tanto necesitaban.

La nueva temporada de Renovaciones Honestas ya está disponible de forma 100% gratuita en The Roku Channel, a través de dispositivos Roku, Roku TV, la app móvil de Roku y navegadores web.

Las primeras imágenes y el avance exclusivo de esta cuarta entrega están disponibles en el trailer oficial .

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