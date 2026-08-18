Calendario COMPLETO de episodios de Linternas en HBO Max

Linternas estrenó su primer episodio en HBO Max el pasado 16 de agosto, pero la nueva serie de DC todavía tiene siete capítulos pendientes. La temporada seguirá un lanzamiento semanal que se extenderá hasta octubre.

¿Cuándo salen los episodios de Linternas en HBO Max?

La primera temporada de Linternas tendrá ocho episodios. A diferencia de otras producciones de streaming que liberan todos sus capítulos el mismo día, HBO Max estrenará uno nuevo cada domingo.

El primer episodio llegó el 16 de agosto de 2026, mientras que el segundo estará disponible el 23 de agosto. A partir de ahí, la plataforma mantendrá el mismo esquema durante septiembre y hasta la primera semana de octubre.

De acuerdo con el calendario publicado por HBO Max Latinoamérica, los episodios estarán disponibles en México a partir de las 7 PM. En Colombia se estrenarán a las 8 PM, en Chile a las 9 PM y en Argentina a las 10 PM.

Estas son las fechas confirmadas para los ocho capítulos de Linternas.

Episodio 1 | 16 de agosto

Episodio 2 | 23 de agosto

Episodio 3 | 30 de agosto

Episodio 4 | 6 de septiembre

Episodio 5 | 13 de septiembre

Episodio 6 | 20 de septiembre

Episodio 7 | 27 de septiembre

Episodio 8 | 4 de octubre

Linternas forma parte del nuevo Universo DC de James Gunn. IG hbomaxlat

¿De qué trata Linternas?

La serie sigue a John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, y Hal Jordan, personaje de Kyle Chandler. Ambos forman parte del Green Lantern Corps, un grupo encargado de vigilar diferentes sectores del universo.

John es uno de los integrantes más nuevos del cuerpo y debe trabajar junto a Hal, un Linterna con mucha más experiencia. La relación entre ambos comienza con diferencias por la manera en que cada uno entiende su trabajo.

La historia los lleva a investigar un asesinato ocurrido en Estados Unidos. Lo que inicialmente parece un caso localizado comienza a conectarse con un problema mayor relacionado con los acontecimientos que se desarrollan dentro del nuevo Universo DC.

Aunque sus protagonistas poseen los poderes de Green Lantern, la serie utiliza una estructura cercana al género policial. La investigación del asesinato sirve como punto de partida para presentar a John Stewart y desarrollar su relación con Hal Jordan.

Linternas tendrá ocho episodios en su primera temporada en HBO Max. X @JamesGunn

¿Quiénes son John Stewart y Hal Jordan?

John Stewart y Hal Jordan son dos de los personajes que han utilizado el nombre de Green Lantern en los cómics de DC, aunque sus historias y personalidades son diferentes.

En la serie, John es interpretado por Aaron Pierre, actor conocido por producciones como Rebel Ridge y The Underground Railroad. Su personaje es un exmarine que comienza a trabajar como miembro del Green Lantern Corps.

Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, cuenta con más experiencia dentro de la organización. Parte de la historia mostrará cómo trabaja con John mientras este aprende a utilizar el anillo y asumir sus nuevas responsabilidades.

La diferencia de experiencia entre ambos será parte de la dinámica de la temporada. John debe aprender de Hal, mientras el veterano Linterna enfrenta los cambios que supone la llegada de un nuevo integrante.

Otro Green Lantern que aparecerá durante la serie será Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion. El personaje ya fue presentado dentro del nuevo Universo DC antes del estreno de Linternas.

Linternas estrenará un nuevo episodio cada domingo en HBO Max. X @JamesGunn

Linternas forma parte del nuevo Universo DC

Linternas es una de las series que forman parte del Universo DC desarrollado por James Gunn y Peter Safran. Esto conecta su historia con otras películas y producciones televisivas de DC Studios.

Gunn explicó desde el anuncio de la serie que el caso investigado por John Stewart y Hal Jordan estaría relacionado con la historia general que se desarrolla dentro de este universo.

Esto permite que la trama funcione como una historia policial protagonizada por los dos Green Lantern, pero también que presente información relacionada con futuros proyectos de DC.

La serie incluye además otros personajes conocidos de los cómics. Ulrich Thomsen interpreta a Sinestro, uno de los personajes más relacionados con la historia de Hal Jordan y el Green Lantern Corps.

El reparto también incluye a Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.