Caso Rihanna: mujer acusada de disparar a su casa se declara inocente; enfrenta múltiples cargos

Rihanna hace unas semanas vivió un gran susto después de que una mujer atacara su casa. Ivanna Lisette Ortiz, señalada como responsable del incidente, se declaró inocente el pasado 25 de marzo ante un tribunal en Los Ángeles.

Durante la audiencia, la mujer originaria de Orlando, Florida, negó los cargos en su contra a través de su abogado, quien también respondió por más de una docena de acusaciones graves. El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde la imputada permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

La mujer ya fue identificada y seguirá bajo arresto Instagram

Detalles del tiroteo en la residencia de Rihanna

De acuerdo con la versión de la fiscalía, los hechos ocurrieron el 8 de marzo en una propiedad ubicada en Beverly Hills. Ese día, la acusada habría llegado al lugar y disparado cerca de 20 veces con un rifle tipo AR-15 hacia el exterior de la vivienda.

En ese momento, tanto la artista como su pareja, el rapero A$AP Rocky, se encontraban en el lugar junto a sus tres hijos pequeños. También estaban presentes otros miembros de su entorno cercano, lo que elevó la gravedad del caso al considerar el riesgo para varias personas.

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Las autoridades imputaron a Ortiz diez cargos por agresión con arma de fuego semiautomática, además de tres cargos por disparar contra una vivienda o vehículo habitado. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

La investigación tras el ataque a la casa de Rihanna

La comparecencia de Ortiz se realizó mientras permanecía detenida, vestida con uniforme de prisión y separada por un cristal. Durante la sesión, únicamente intervino para renunciar a su derecho de una audiencia preliminar rápida, paso previo a determinar si el caso irá a juicio.

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Su defensa solicitó una reducción de la fianza, que actualmente es de 1.9 millones de dólares, proponiendo que se ajustara a 70 mil dólares considerando su capacidad económica. Sin embargo, la jueza Theresa McGonigle rechazó la petición y decidió mantener la cantidad sin cambios.

Desde la fiscalía, se argumentó que la acusada representa un riesgo importante para la seguridad pública y que existe la posibilidad de que intente evadir la justicia. El fiscal adjunto Alexander Bott señaló:

“Este caso involucra un tiroteo peligroso y deliberado contra viviendas habitadas”.

También advirtió sobre las posibles consecuencias del ataque al afirmar: “Este tipo de conducta podría haber resultado fácilmente en múltiples homicidios”.

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Tras el incidente, Ortiz fue detenida pocas horas después mientras se encontraba sola en su vehículo. En el auto, las autoridades localizaron el arma utilizada, municiones adicionales y una peluca que presuntamente pretendía usar como disfraz.

El fiscal de distrito Nathan Hochman explicó que, al momento del ataque, Rihanna y A$AP Rocky estaban dentro de una caravana Airstream en la propiedad. Mientras tanto, la madre de la cantante, sus hijos y miembros del personal se encontraban en la casa principal.

Especial

Las acusaciones por disparar contra viviendas corresponden a tres espacios: la casa principal, la caravana y la vivienda de un vecino. Por su parte, los cargos por agresión están relacionados con la cantante, su familia, integrantes de su equipo y personas que se encontraban en la propiedad contigua.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer el motivo del ataque ni una posible relación entre la acusada y la artista. Tampoco se ha detallado dónde impactaron las balas. Sin embargo, se confirmó que se revisan publicaciones en redes sociales realizadas por Ortiz en días previos al incidente.

PJG