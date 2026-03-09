Ataque a casa de Rihanna: identifican a mujer que disparó a la propiedad de la cantante

Rihanna vivió momentos de tensión luego de que se registrara un ataque armado contra la casa que comparte con el rapero A$AP Rocky en una zona exclusiva de Los Ángeles. El caso llamó la atención de las autoridades locales y de los medios estadounidenses, ya que ocurrió mientras la cantante y su familia se encontraban dentro de la propiedad.

De acuerdo con información dada a conocer por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una mujer fue detenida por su presunta participación en el tiroteo contra la vivienda de la artista. Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió exactamente y cuál habría sido el motivo detrás del ataque.

Policía de Los Ángeles identifica a la sospechosa

Las autoridades informaron que la mujer arrestada fue identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años, quien es residente del estado de Florida. Actualmente permanece detenida en Los Ángeles mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.

Según información citada por NBC, la mujer enfrenta cargos relacionados con intento de asesinato. Mientras avanza la investigación, se determinó que la sospechosa permanecerá bajo custodia con una fianza fijada en 10 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que Ortiz estaría relacionada con el ataque armado ocurrido la tarde del domingo en una propiedad ubicada en el vecindario de Beverly Crest. Esta zona es conocida por ser un área residencial de alto perfil dentro de la ciudad de Los Ángeles.

Así ocurrió el ataque a la casa de Rihanna

Reportes de medios estadounidenses indican que el incidente ocurrió alrededor de las 13:21 horas. Presuntamente, la mujer llegó al lugar conduciendo un Tesla blanco y posteriormente abrió fuego contra la propiedad.

De acuerdo con los primeros informes, se habrían realizado varios disparos con un rifle tipo AR-15. Al menos cuatro de esas detonaciones impactaron directamente la vivienda de la cantante, quien ha ganado nueve premios Grammy a lo largo de su carrera.

En el momento del ataque, Rihanna, A$AP Rocky y sus tres hijos se encontraban dentro de la casa. A pesar de la gravedad del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Vecinos de la zona indicaron a medios locales que escucharon fuertes detonaciones durante la tarde. El hecho causó sorpresa entre los residentes, ya que Beverly Crest es considerado un vecindario tranquilo y con altos niveles de seguridad.

Rihanna no se ha pronunciado sobre el incidente

Hasta el momento, Rihanna no ha emitido declaraciones públicas sobre el ataque ocurrido en su propiedad.

Las autoridades tampoco han informado cuál podría haber sido el motivo del tiroteo. El caso sigue bajo investigación mientras se revisan pruebas y testimonios relacionados con el incidente.

