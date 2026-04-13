Ginny Hoffman se arrepiente de publicar en revista el caso de su hija Alexa

Ginny Hoffman recordó lo difícil que fue el proceso que vivió su hija, Alexa Parra, al momento de denunciar y contar su historia, lo que la llevó a hablar públicamente en una revista de circulación nacional, decisión que todavía le genera un impacto emocional.

En ese momento te gana el hígado, el estómago… cuando este señor salía todos los días a retarla, ella estaba muy afectada. Llegó un punto en el que dijo ‘no puedo más’ y decidió hablar”, comentó.

Ginny también reconoció que se reprocha por no haber detectado antes las señales, incluso tratándose de su propio padre. Sin embargo, señaló que este tipo de agresores suelen ocultar muy bien sus acciones y manipular a las víctimas.

Ginny Hoffman reaccionó al amparo que Héctor “N” interpuso para intentar revertir la sentencia de más de 12 años que se le dictó tras ser encontrado culpable del delito de corrupción de menores en perjuicio de su hija, Alexa Parra.

La actriz explicó que este recurso legal se conoce como amparo adhesivo, el cual forma parte de un proceso de amparo directo. Señaló que no se trata de un mecanismo que ponga en riesgo inmediato la libertad del sentenciado.

Esto no significa que lo van a sacar mañana o que va a quedar libre en poco tiempo”, expresó Hoffman.

Finalmente, la actriz agradeció las nuevas oportunidades laborales que ha recibido, señalando que aunque algunas puertas se han cerrado, otras se han abierto. Incluso participó como madrina en el estreno de la obra 'Crisis para principiantes', presentada en el Teatro Rafael Solana.

El caso de Héctor “N”, continúa generando reacciones, y en esta ocasión Ginny Hoffman reiteró su postura frente al proceso legal, defendiendo la sentencia y el testimonio de su hija Alexa Parra. Mientras el amparo sigue su curso, la actriz asegura que lo más importante es la seguridad y el bienestar de su hija, en medio de un proceso que aún no ha concluido.

El caso ha generado gran atención en medios y redes sociales, principalmente por las declaraciones de la hija mayor de Héctor “N” , quien lo defiende públicamente, así como por las versiones de Alexa y Ginny Hoffman, quienes sostienen la denuncia. Todo esto ha provocado una fuerte polarización en redes sociales.

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