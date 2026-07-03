¿Se casaron en secreto? Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce ya serían esposos

A pocas horas de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que la pareja tendría preparada con familiares y amigos, el medio estadounidense Page Six aseguró que ambos ya habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada.

La información fue atribuida a personas cercanas a la pareja, aunque hasta ahora ni la cantante ni el jugador de los Kansas City Chiefs han confirmado públicamente que la boda ya se haya realizado.

¿Por qué surgieron los rumores de una boda secreta entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Las especulaciones comenzaron después de que Page Six publicara un reporte en el que cita a fuentes cercanas a la pareja.

De acuerdo con una de ellas, Taylor Swift y Travis Kelce "ya están casados", aunque no se reveló la fecha exacta ni el lugar donde habría ocurrido el enlace.

Otra fuente consultada por el medio señaló que la ceremonia se habría celebrado en Tennessee, un estado importante en la historia personal y profesional de la cantante, ya que fue ahí donde dio algunos de sus primeros pasos para impulsar su carrera musical.

El reporte también menciona que, durante los últimos días, el avión privado de Swift realizó escalas en ciudades donde viven familiares cercanos de ambos, entre ellas Filadelfia y Tampa.

Ese movimiento alimentó las versiones sobre una posible reunión familiar previa al supuesto matrimonio, aunque no representa una confirmación oficial de que la boda haya ocurrido.

¿Se casaron en secreto? El reporte que asegura que Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos AFP

La celebración con invitados famosos seguiría en pie

Mientras circulan estos rumores, la pareja mantiene prevista una celebración que ha sido considerada por algunos medios como uno de los eventos sociales más esperados del año.

Según los reportes, el encuentro se realizaría en el Madison Square Garden y reuniría a más de mil invitados.

Entre los nombres que podrían asistir destacan Selena Gomez, Ed Sheeran, Stevie Nicks, Sabrina Carpenter, Kenny Chesney, además de familiares y amigos cercanos de Taylor Swift y Travis Kelce.

En caso de que la información publicada por Page Six sea correcta, esa fiesta marcaría la primera aparición pública de la pareja después de haberse convertido en esposos.

Sin embargo, por ahora no existe información oficial que confirme si el evento será una boda o simplemente una celebración.

¿Se casaron en secreto? El reporte que asegura que Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos AFP

Así ha evolucionado la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a aparecer juntos públicamente durante 2023, después de varios meses de rumores.

Con el paso del tiempo, la cantante fue vista en distintos partidos de los Kansas City Chiefs, mientras que el jugador también acompañó a Swift en algunos momentos importantes de su gira.

La relación rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del mundo del espectáculo y del deporte, debido al impacto que ambos tienen a nivel internacional.

En agosto pasado, la pareja confirmó su compromiso, noticia que dio pie a nuevas especulaciones sobre cuándo llegaría la boda.

¿Taylor Swift cerrará el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda con Travis Kelce? Especial

Ahora, el reporte publicado por Page Six vuelve a colocar ese tema en el centro de la conversación.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han hecho declaraciones sobre la información difundida por el medio estadounidense. Por ello, la versión de una ceremonia privada continúa siendo un reporte basado en fuentes cercanas a la pareja y no un hecho confirmado por sus protagonistas.