¡Se casan! Charles Leclerc y Alexandra revelan las primeras fotos de su lujosa boda

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux celebraron este fin de semana su boda civil en Mónaco, tras varios meses de compromiso. La ceremonia se llevó a cabo de manera íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

La pareja, que ha mantenido un perfil discreto desde el inicio de su relación, evitó dar detalles previos del enlace.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se les ve vestidos de blanco a bordo de un Ferrari 250 Testarossa de 1957, una imagen que rápidamente se volvió viral.

Fue hasta la mañana de este lunes 2 de marzo cuando Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron las primeras fotografías oficiales de su boda, mostrando detalles del evento y de los atuendos elegidos para la ocasión.

Charles Leclerc y Alexandra revelan las primeras fotos de su lujosa boda. Instagram / @charles_leclerc

Las primeras fotos de la boda de Charles Leclerc y Alexandra

En las imágenes publicadas en redes sociales, la ceremonia se aprecia con una estética sobria frente al mar, en una locación que reunió únicamente a su círculo más cercano.

Para la boda civil, Alexandra Saint Mleux apostó por un diseño de Paolo Sebastian.

El vestido, de silueta sirena, delineó su figura con sutileza y destacó por un escote que dejó los hombros al descubierto. Las mangas largas equilibraron el diseño, mientras que el encaje y los detalles discretos de pedrería añadieron textura al vestido.

Charles Leclerc y Alexandra revelan las primeras fotos de su lujosa boda. Instagram / @charles_leclerc

La influencer de 23 años eligió llevar el cabello completamente recogido, adornado con pequeñas flores que reforzaron el aire fresco del look. El maquillaje, natural y discreto, complementó el estilo sobrio que la caracteriza.

Por su parte, Charles Leclerc optó por un traje beige claro con matiz gris perla, una elección que combinó con el vestido de su ahora esposa y con la atmósfera marítima del lugar. El piloto de 28 años mantuvo una línea clásica acorde con el tono íntimo de la celebración.

En algunas fotografías también aparece Leo, el perro dachshund de la pareja, quien los acompañó en este momento especial.

Charles Leclerc y Alexandra revelan las primeras fotos de su lujosa boda. Instagram / @charles_leclerc

Alexandra cambió su apellido en Instagram

Otro detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores fue el cambio en el perfil de Instagram de la influencer. Poco después de compartir las primeras fotos de la boda civil, Alexandra modificó su nombre en la red social, adoptando el apellido Leclerc.

El ajuste fue comentado por sus seguidores, quienes destacaron el gesto como parte de esta nueva etapa. En la misma publicación, la joven adelantó que habrá otra ceremonia el próximo año.

“No puedo esperar a casarme contigo de nuevo el año que viene”, escribió Alexandra Leclerc en redes sociales.

Charles Leclerc y Alexandra revelan las primeras fotos de su lujosa boda. Instagram / @charles_leclerc

¿Cómo se conocieron Charles Leclerc y Alexandra?

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se conocieron en 2023 durante la Semana de la Moda en París. Meses después, hicieron oficial su relación en el torneo de Wimbledon, en Londres, donde aparecieron juntos públicamente por primera vez.

Tras poco más de dos años de relación, el piloto anunció en noviembre del año pasado su compromiso con la influencer de raíces mexicanas. Ahora, con esta boda civil en Mónaco, consolidan su historia justo antes del inicio del Mundial de Fórmula 1 2026.

Mientras Leclerc se prepara para una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo, la pareja inicia formalmente su vida como esposos, manteniendo el perfil bajo que los ha caracterizado desde el inicio de su relación.