Fans viajan de Guadalajara a Australia para ver a Bad Bunny; así reaccionó el 'Conejo Malo'

Bad Bunny continúa recorriendo el mundo con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOtoS con la que ha destacado por la conexión cercana que mantiene con su público. El artista puertorriqueño no solo ha llenado estadios en distintos países, también ha protagonizado momentos que rápidamente se vuelven virales en redes sociales.

En su reciente paso por Australia, el cantante logró un hecho importante en su carrera: presentó dos conciertos con entradas agotadas en el ENGIE Stadium de Sydney. De acuerdo con la información difundida tras los shows, se convirtió en el primer artista latino en realizar dos fechas sold out en ese recinto.

Sin embargo, más allá del logro en taquilla, hubo una escena durante el espectáculo que captó especialmente la atención del público mexicano.

Fans mexicanas viajan a Australia por Bad Bunny

Mientras avanzaba el concierto, el intérprete decidió interactuar directamente con los asistentes y acercarse a la zona donde se encontraban varios fans. En medio del ruido y los gritos, notó que un grupo hablaba en español, algo que no esperaba en un estadio en Australia.

bad bunny

Con sorpresa evidente, preguntó desde el escenario: “¿Hablas español?”

Las jóvenes respondieron que sí y explicaron que habían viajado desde Guadalajara para verlo. La reacción de Bad Bunny fue inmediata y quedó registrada en video.

“¿De Guadalajara, vinieron a verme desde Guadalajara? Gracias, mi amor.”

Bad Bunny

El clip comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, generando miles de comentarios. Muchos usuarios expresaron emoción por el momento, mientras otros escribieron frases como:

PJG