F1: Charles Leclerc vuela en final de pretemporada 2026 en Bahréin

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de toda la pretemporada 2026 de Fórmula 1 en el circuito de Bahréin, luego de un par de horas en las que las simulaciones de calificación estuvieron a la orden.

A lo largo de la sesión vespertina de este viernes, y tras encabezar la tanda matutina, el monegasco fue enfocándose en encontrar rendimiento en su monoplaza SF-26 de Ferrari, mejorando a 1:33.629m y después bajando en medio segundo los registros al abrir la penúltima hora.

Fue así como el piloto de Maranello saltó a 1:31.992m faltando media hora para concluir la actividad de la semana en el autódromo de Sakhir, utilizando el neumático C4. En total completó 132 giros a lo largo del día.

A pesar de un cambio de piso en su MCL40, que tomó varias horas, el campeón reinante Lando Norris también hizo simulacros con tanques ligeros y finalizó segundo, aunque a 879 milésimas de Leclerc. Para el británico de McLaren, fueron 47 giros los registrados en la jornada.

Norris no rodó mucho en la tarde, pero acabó segundo McLaren Racing

Max Verstappen (Red Bull) completó varias tandas cortas al principio, para luego ir por tiempos rápidos. El holandés se ubicó tercero, con déficit de 1.1s ante el líder.

George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine) completaron los cinco primeros sitios, por delante de Oliver Bearman (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Quien tuvo más kilómetros recorridos fue el novato Arvid Lindblad (Racing Bulls), con 165 vueltas y el noveno mejor registro del día.

Bottas cierra la actividad para Cadillac

Después de que Sergio 'Checo' Pérez concluyera con su agenda de actividades en pista, fue el turno de Valtteri Bottas de manejar el auto Cadillac, cuyo nombre todavía no se revela.

El finlandés ocupó el puesto 14, acabando a 3.2s de Leclerc y con 38 vueltas completadas, lidiando con algunas fallas eléctricas.

La pesadilla de Aston Martin

En contraste, Aston Martin sólo dio seis vueltas durante este viernes con Lance Stroll al volante, luego de que se encontrara un problema con la batería que había afectado la agenda de trabajo de Fernando Alonso durante el jueves.

El equipo explicó que Honda realizó simulaciones en el banco de pruebas ubicado en Sakura, Japón, antes de que el auto volviera a la pista; sin embargo, la escasez de piezas del motor obligó a que el canadiense sólo hiciera tandas cortas.

Resultados finales - Día 6: Pruebas de pretemporada F1 Bahréin

