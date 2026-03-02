Robbie Williams suma una segunda fecha en CDMX: ¿cuándo será la venta de boletos?

Robbie Williams llegará a México dentro de unos meses como parte de su gira “Britpop” y el entusiasmo de sus fans es grande por su regreso al país que ya se agotó la primera fecha que se anunció.

Y si no alcanzaste boleto, hay buenas noticias, ya que el cantante abrió una segunda fecha. Aquí te contamos todos los detalles para que no te quedes sin verlo en vivo.

Instagram

¿Cuándo es la segunda fecha de Robbie Williams en CDMX?

Robbie Williams llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México el próximo 7 de octubre.

Sin embargo, tras agotarse la primera fecha, se dio a conocer que se abrió una nueva. El segundo concierto del cantante se realizará el 8 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Robbie Williams Instagram

¿Cuándo es la venta de boletos para Robbie Williams en CDMX?

Si no te quieres perder el regreso de Robbie Williams a México, te contamos que la preventa de boletos para su segundo show en CDMX ya está ocurriendo.

La preventa Banamex comenzó a las 12:20 del día. La razón por la que comenzó este día fue tras el éxito de la primera fecha, que se agotó rápidamente. Toma en cuenta que para comprar boletos en esta preventa debes tener una tarjeta de crédito o débito Banamex.

El cantante regresará a México como parte de su gira 'Britpop' Instagram

Pero no te preocupes, si no cuentas con una tarjeta de este banco puedes comprar tus boletos este 3 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster en la venta general, en la cual puedes adquirir tus entradas con cualquier plástico.

Precio de los boletos para ver a Robbie Williams en CDMX

Tras realizarse la primera venta de boletos, ya se conocen los precios de las entradas. Aquí te dejamos la lista, toma en cuenta que los costos ya cuentan con cargos por servicio.

También debes saber que estos precios no incluyen variaciones para primeras filas o asientos cercanos a las orillas o esquinas de cada sección, ya que estos podrían tener un mayor costo.

NIVEL A: $4,154 (DE PIE)

NIVEL B: $4,712

NIVEL C: $3,805.50

NIVEL D: $2,232

NIVEL E: $1,736

DISCAP: $3,459.50

Mapa Robbie Williams Instagram

PJG