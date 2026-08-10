Colate publica fotos exclusivas tras perder batalla legal contra Paulina Rubio

Luego de perder la batalla legal por la custodia de su hijo contra Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, publicó fotos exclusivas en su cuenta oficial de Instagram, junto a un emotivo mensaje.

La publicación de Colate se da luego de que Paulina Rubio obtuvo una resolución favorable en la disputa legal por la residencia y régimen de convivencia del hijo que tienen en común.

Al perder el juicio por la custodia de su hijo, Colate recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una publicación que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores.

El empresario español publicó una serie de fotografías en donde se ve junto a su hijo en un entorno cotidiano y cercano en diferentes lugares de España.

Las imágenes dejan ver la relación que mantienen padre e hijo y el mensaje transmite el sentir de Colate ante el revés judicial.

Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor….. Te quiero Nico”, escribió el empresario español.

Despedida de Colate tras perder juicio contra Paulina Rubio

Colate pierde batalla legal contra Paulina Rubio. Especial

Algunos internautas interpretaron el mensaje de Colate como una despedida para su hijo, pues este, aunque su intención era vivir en España junto a su padre, tendrá que ahora residir en Miami con su madre, por la resolución judicial.

Pese a todo lo ocurrido, la publicación del español se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores, así como halagos para el hijo que tiene con Paulina Rubio.

Entre las opiniones se lee:

Qué fotos más bonitas y Nico qué grande está y qué guapo.

Qué hermoso, se parece a su mamá.

Qué buen niño por ejemplo de su padre.

Sigue luchando por él. Todos los momentos bonitos nadie se los podrá robar, siempre los tendrá en su memoria.

Qué feliz te veo Colate .

Juntos mejor siempre.

El amor más puro que conozco.

Buen equipo. Indestructible.

Está a punto de ser mayor de edad y podrá decidir dónde estar.

Apelación tras juicio

Colate pierde batalla legal contra Paulina Rubio. Especial

De acuerdo con declaraciones del periodista Pipi Estrada para el programa Fiesta, Colate va a apelar el fallo.

He hablado con Colate. Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate”, señaló.

Pese a todo el desgaste que ha provocado el proceso legal, el empresario español mantendría la intención de continuar con la batalla para intentar modificar la situación de residencia de su hijo.

El proceso judicial terminó el pasado domingo 9 de agosto de 2026 tras meses de audiencias y alegatos en los tribunales de Estado Unidos, tiempo en que ambos padres presentaron diferentes argumentos sobre cuál entorno favorecía el desarrollo del adolescente.

Por ahora, el fallo determinó que el hijo del empresario y de la cantante retorna con su madre, Paulina Rubio, tras su estancia en España por el verano. Esto, mientras se resuelve una eventual apelación.