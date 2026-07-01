"Puedo vivir con ello": Danny Glover habla por primera vez de su diagnóstico de Alzheimer

Durante más de cuatro décadas, Danny Glover se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a películas como Arma Letal, El color púrpura y Dreamgirls. Ahora, el intérprete de 79 años decidió compartir uno de los momentos más personales de su vida al revelar que fue diagnosticado con Alzheimer hace dos años.

El actor habló por primera vez sobre su estado de salud durante una entrevista con el periodista Lester Holt, donde explicó cómo ha cambiado su vida desde que recibió el diagnóstico y cómo intenta adaptarse a una enfermedad que, aunque es progresiva, no le ha quitado las ganas de mantenerse activo.

“Puedo vivir con ello”: Danny Glover revela que tiene Alzheimer; habla por primera vez de su diagnóstico FB Danny Glover

¿Qué dijo Danny Glover sobre su diagnóstico de Alzheimer?

Aunque recibió la noticia en 2023, Danny Glover prefirió mantener el tema en privado hasta ahora.

Fue durante su conversación con Lester Holt cuando decidió contar públicamente que vive con Alzheimer y hablar sobre el proceso que ha atravesado desde entonces.

El actor reconoció que ya ha notado algunos cambios relacionados con la enfermedad, especialmente en su memoria, su forma de hablar y algunos movimientos. Sin embargo, aseguró que trata de enfocarse en el presente y aceptar que su condición evolucionará con el tiempo.

“Estoy seguro de que a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”, comentó durante la entrevista.

Lejos de hablar con pesimismo, Glover explicó que ha aprendido a vivir un día a la vez y a valorar los momentos que todavía puede disfrutar.

También reconoció que el apoyo de su familia ha sido fundamental desde que recibió el diagnóstico.

“En cierto modo, puedo vivir con ello”, expresó el actor al referirse a la nueva etapa que enfrenta.

“Puedo vivir con ello”: Danny Glover revela que tiene Alzheimer; habla por primera vez de su diagnóstico FB Danny Glover

Así ha cambiado su vida desde que recibió la noticia

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas. Aunque actualmente no existe una cura, diversos tratamientos ayudan a controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Danny Glover explicó que continúa procurando mantenerse activo tanto física como mentalmente.

Su familia también ha desempeñado un papel importante durante este proceso. De hecho, decidieron hacer público el diagnóstico para que fuera el propio actor quien hablara sobre su experiencia y evitar que otras personas lo hicieran por él.

La decisión fue recibida con mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer, quienes reconocieron la importancia de visibilizar este tipo de enfermedades.

“Puedo vivir con ello”: Danny Glover revela que tiene Alzheimer; habla por primera vez de su diagnóstico FB Danny Glover

Una carrera que marcó a generaciones de espectadores

La noticia tuvo un fuerte impacto entre los aficionados al cine porque Danny Glover es uno de los actores más populares de las últimas décadas.

Su papel como Roger Murtaugh en la saga Arma Letal, junto a Mel Gibson, lo convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine de acción de los años 80 y 90. Su personaje también dejó una de las frases más recordadas del género: “Estoy demasiado viejo para esto”.

Más allá de esa franquicia, el actor construyó una filmografía muy diversa con títulos como El color púrpura, Depredador 2, Dreamgirls, 2012, The Royal Tenenbaums y otras producciones que consolidaron su carrera en Hollywood.

Fuera de la pantalla, también ha sido una figura activa en la defensa de los derechos civiles y diversas causas humanitarias, trabajo que le ha valido distintos reconocimientos a lo largo de los años.

“Puedo vivir con ello”: Danny Glover revela que tiene Alzheimer; habla por primera vez de su diagnóstico FB Danny Glover

Danny Glover asegura que seguirá disfrutando esta etapa de su vida

Aunque sabe que la enfermedad avanzará con el tiempo, Danny Glover explicó que no piensa detener por completo sus actividades.

El actor comentó que sigue disfrutando conversar con otras personas, participar en causas sociales y mantenerse cercano a su familia, aspectos que considera fundamentales en esta etapa.

Al hacer público su diagnóstico, también abrió la conversación sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y de la que pocas figuras públicas hablan de manera abierta.