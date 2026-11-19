Después de la preocupación que generó por su problema en las cuerdas vocales, Carlos Rivera reapareció en redes sociales con buenas noticias. El cantante confirmó que su cirugía salió bien y aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes, buenos deseos y oraciones que le hicieron llegar durante estos días.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Te esperaba" compartió un mensaje en el que contó cómo se encuentra después del procedimiento médico. Aunque la intervención fue exitosa, todavía tendrá que esperar antes de volver a utilizar su voz con normalidad.

A toda mi gente, quiero compartirles que, gracias a Dios, todo salió muy bien en mi cirugía, escribió al comenzar su publicación.

El cantante también reconoció el apoyo que recibió mientras atravesaba este proceso y dejó claro que, por ahora, su prioridad será recuperarse para regresar a los escenarios.

Ahora me esperan varias semanas de reposo vocal absoluto y solo puedo desear que muy pronto pueda estar de vuelta para cantarles todas mis canciones, agregó.

Por último, Carlos Rivera mandó un mensaje de cariño a sus fans y agradeció que estuvieran pendientes de su estado de salud. Su publicación fue recibida con muestras de apoyo de quienes esperan verlo pronto de nuevo frente al micrófono.

¿Por qué operaron a Carlos Rivera de las cuerdas vocales?

El procedimiento al que se sometió el cantante estaba relacionado con una lesión vascular en las cuerdas vocales. El propio artista había explicado que el problema comenzó con una hemorragia interna, es decir, la ruptura de pequeños vasos sanguíneos dentro de la laringe.

En su momento, Rivera aclaró que no se trataba de nódulos ni de una consecuencia de una mala técnica al cantar. De hecho, señaló que durante sus 25 años de carrera nunca había enfrentado una situación similar.

El procedimiento al que se sometió el cantante estaba relacionado con una lesión vascular en las cuerdas vocales. @carlosrivera

El problema se manifestó durante su serie de presentaciones en España y posteriormente lo llevó a modificar parte de su agenda de conciertos en América Latina. Aunque recibió tratamiento y tuvo periodos de descanso, los especialistas consideraron necesario realizar una microcirugía para revisar y corregir la zona afectada.

La intención del procedimiento es evitar que la lesión vuelva a presentarse y que su voz pueda seguir trabajando sin poner en riesgo su carrera musical.

¿Cuándo volverá Carlos Rivera a los escenarios?

Por ahora, el cantante tendrá que cumplir con varias semanas de silencio absoluto. Aunque para sus seguidores puede parecer mucho tiempo sin escucharlo cantar, este descanso es importante para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen después de la intervención.

Antes de la cirugía, Rivera había adelantado que su regreso a los escenarios podría ocurrir alrededor de febrero de 2027. Sin embargo, todo dependerá de cómo avance su recuperación y de las indicaciones que reciba de sus médicos.

Antes de la cirugía, Rivera había adelantado que su regreso a los escenarios podría ocurrir alrededor de febrero de 2027. @carlosrivera

Después del periodo de reposo también tendrá que trabajar en la rehabilitación de su voz, con ejercicios que le permitan recuperar poco a poco la capacidad de hablar y cantar.

La pausa llega en un momento importante para el artista, quien recientemente recibió su primera nominación al Grammy 2027 en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por ¡Vida México!, producción con la que rindió homenaje a su padre.

Además, Carlos y su esposa, Cynthia Rodríguez, esperan el nacimiento de su hija María, por lo que el cierre de año tendrá un significado especial para la familia. Mientras tanto, el cantante se concentrará en recuperarse y cumplir las indicaciones médicas.

Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar un poco más para volver a escucharlo cantar. La buena noticia es que, según el propio Rivera, la cirugía salió bien y ya comenzó la etapa de recuperación.