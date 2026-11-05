¿Se complica la salud de Carlos Rivera? Revelan que el cantante tuvo episodios de sangrado

La salud de Carlos Rivera vuelve a generar preocupación entre sus seguidores luego de que se dieran a conocer nuevos detalles sobre los problemas que enfrenta en sus cuerdas vocales.

El cantante mexicano no solo ha tenido que modificar su agenda de presentaciones por una lesión, sino que también habría experimentado episodios de sangrado que encendieron las alertas sobre su estado de salud.

La información fue comentada en el programa de Gustavo Adolfo Infante, donde el periodista de espectáculos Joel O'Farrill abordó la situación que atraviesa el intérprete de “Te esperaba”. La noticia ha despertado inquietud, especialmente porque el artista ya había hablado públicamente sobre las complicaciones que enfrenta y la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera? Revelan que tuvo episodios de sangrado

Carlos Rivera, cantante. @carlosrivera

Los problemas de salud de Carlos Rivera están relacionados con una lesión en sus cuerdas vocales, específicamente en la izquierda. El propio cantante explicó que comenzó a notar cambios en su voz durante una gira por España, cuando la ronquera no desaparecía después de sus presentaciones y cada vez le resultaba más complicado cantar con normalidad.

Al regresar a México acudió con especialistas para conocer el origen de las molestias. Tras las revisiones médicas, le detectaron una lesión que requería atención y que, de acuerdo con lo que él mismo ha contado, no había mejorado como esperaba.

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado es el reporte sobre los episodios de sangrado en sus cuerdas vocales, que recientemente dio a conocer O'Farrill con Gustavo Adolfo Infante.

En el caso de Carlos es una lesión directa en las cuerdas. Eh, se empezó a dar cuenta porque empezó a sangrar, a tener un sangradillo por ahí. Eh, obviamente pues le hicieron una revisión, vieron lo que tenía, eh, le dieron un tratamiento, digamos, emergente, ¿no?, que era estar sin hablar durante dos semanas, que fue cuando dijo que pues no iba a poder hablar, bla, bla, bla. Eso fue por ahí de septiembre, principios de octubre. eh cuando lo revisan para ver si había servido para curar la lesión, pues no”, dijo el periodista.

A esto, añadió que ahí fue cuando le dijeron a Rivera que tenía que entrar a cirugía.

Es cuando le dice, '¿Sabes qué? Tenemos que entrar a cirugía.' Eh, y tuvo que cancelar algunas fechas en Querétaro, pospuso la de Monterrey pospuso fechas de noviembre y diciembre y ahora aparentemente esa semana es cuando lo estarán operando…”, señaló O’Farril.

Carlos Rivera se someterá a cirugía

Ante la persistencia de la lesión, los médicos recomendaron a Carlos Rivera someterse a una microcirugía en las cuerdas vocales. El cantante explicó que la intervención estaba prevista para la segunda semana de noviembre del 2026 y que la decisión tenía como objetivo evitar que el problema continuara presentándose en el futuro.

El artista también reveló que había tenido que guardar reposo vocal durante dos semanas, siguiendo las indicaciones de los especialistas. Incluso buscó atención médica en Boston, donde recibió acompañamiento de expertos y terapeutas vocales.

Carlos reconoció que no atender la lesión mediante el procedimiento recomendado podría ocasionarle nuevas complicaciones. Por ello, decidió priorizar su recuperación, aun cuando esto significara modificar algunos compromisos profesionales.

Conciertos cancelados y reprogramados de Carlos Rivera

La situación médica de Carlos Rivera ha tenido consecuencias en su carrera. El cantante tuvo que reorganizar parte de su agenda y anunciar cambios en varias fechas de su gira.

Entre los compromisos que fueron reprogramados se encuentran presentaciones en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador, mientras que otros conciertos fueron trasladados a fechas de 2027.

Además, se informó sobre la cancelación de su presentación en Querétaro, mientras que otros espectáculos, como los programados en Monterrey y Ecuador, quedaron contemplados para el próximo año.

¿Es grave la lesión en sus cuerdas vocales?

Carlos Rivera, cantante. @carlosrivera

Las lesiones en las cuerdas vocales pueden provocar ronquera persistente, pérdida de potencia, dificultades para alcanzar ciertas notas y fatiga al hablar o cantar. Cuando existe una hemorragia en esta zona, es necesario recibir atención especializada para evitar que el daño afecte la calidad de la voz.

En el caso de Carlos Rivera, su situación requiere especial cuidado porque se trata de un cantante profesional que somete su voz a un esfuerzo constante durante ensayos, grabaciones y presentaciones en vivo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido un informe médico completo que permita establecer con precisión el tipo de lesión, su gravedad o el pronóstico definitivo de recuperación.

Por ahora, la prioridad del cantante es atender el problema y recuperarse para volver a los escenarios sin poner en riesgo su salud vocal.