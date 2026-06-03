Carlos Eduardo Torres reaparece tras alejarse de las telenovelas por diagnóstico de cáncer

Después de varios años alejado de los reflectores, Carlos Eduardo Torres volvió a llamar la atención del público al ser visto en Guadalajara, ciudad donde actualmente reside y en la que ha encontrado la tranquilidad necesaria para recuperarse tras uno de los momentos más difíciles de su vida.

El actor, reconocido por su participación en diversas producciones de televisión, se mantiene alejado de las telenovelas desde que recibió un diagnóstico de cáncer de próstata en 2023. Aunque su ausencia generó dudas entre sus seguidores, ahora aseguró que atraviesa una etapa de bienestar.

Súper bien, yo soy de aquí. Yo soy de Guadalajara, me fui por mi carrera 30 años a la Ciudad de México. Y ahora por recomendación del médico me dijo ‘vete un ratito para allá’. Y estoy muy bien, estoy renovando energías y viviendo una nueva etapa, expresó.

La reaparición del actor ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes durante años lo acompañaron en algunas de las producciones más exitosas de la televisión.

El cáncer lo obligó a hacer una pausa en su carrera

Aunque su deseo siempre ha sido mantenerse activo en la actuación, Carlos Eduardo Torres reconoció que la enfermedad cambió por completo el rumbo de su vida.

En agosto de 2023 hizo público que había sido diagnosticado con cáncer de próstata, una noticia que lo llevó a enfocarse por completo en su salud y a suspender temporalmente sus proyectos profesionales.

Durante el proceso médico tuvo que someterse a un intenso tratamiento compuesto por 37 sesiones de radioterapia, lo que provocó que se alejara de los foros de grabación y de los escenarios.

Carlos Torres, actor de La Hija del Jardinero

El actor ha hablado en diversas ocasiones sobre las dificultades emocionales y económicas que enfrentó durante ese periodo.

Tuve un tratamiento de 37 radioterapias. Me estoy cuidando, pero la desesperación me hizo cometer muchos errores, me sentía desvalido. Exigí visitas, muestras de amor. El mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí (...) Mi vida laboral se puso en pausa, cambiaron muchas cosas. Mi situación económica se fue a la bancarrota”, confesó anteriormente.

Pese a las complicaciones, el intérprete logró superar la enfermedad y en 2024 anunció que se consideraba un sobreviviente de cáncer.

Sueña con volver a las telenovelas

Aunque actualmente no tiene proyectos confirmados, Carlos Eduardo Torres aseguró que mantiene intacta su pasión por la actuación y espera regresar pronto a los escenarios.

De momento todavía no hay nada definido. Pero sí, es lo que sé hacer, lo hago bien según lo que me dice el público. Lo disfruto. Y sí, la intención es si las puertas se vuelven a abrir, volver a los foros y volver a los escenarios. Con mucho gusto, señaló.





El actor considera que este tiempo lejos de la televisión le ha permitido reflexionar sobre su vida y prepararse para una nueva etapa profesional.

“De alguna manera la vida me está preparando para retomar y para regresar con más fuerza. Con más confianza, con más renovación y aprovechar esta nueva etapa que Dios me está permitiendo”, comentó.

Actualmente afirma sentirse en paz y agradecido por la oportunidad de reconstruir su vida después de una experiencia tan compleja.

Carlos Torres

Estoy en paz. La felicidad yo creo que es algo efímero. La felicidad son pequeños momentos que se van presentando de aciertos en la vida y que se disfrutan. Pero estoy en paz y esa paz creo que me acerca cada vez a tener más momentos más frecuentes de felicidad, agregó.

¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre los hombres. Se desarrolla en la próstata, una pequeña glándula del sistema reproductor masculino encargada de producir parte del líquido seminal.

En muchos casos la enfermedad avanza lentamente y puede permanecer localizada durante años sin causar síntomas importantes. Sin embargo, existen variantes más agresivas que pueden extenderse a otras partes del cuerpo si no se detectan oportunamente.

Principales síntomas

Aunque en etapas tempranas suele ser silencioso, cuando progresa puede provocar:

Dificultad para orinar.

Dificultad para orinar. Flujo urinario débil o interrumpido.

Necesidad frecuente de acudir al baño, especialmente durante la noche.

Dolor o ardor al orinar.

Sangre en la orina o en el semen.

Dolor persistente en espalda, caderas o pelvis.

Problemas de erección.

Factores de riesgo

Entre los factores que aumentan las probabilidades de desarrollar esta enfermedad destacan:

Tener más de 50 años.

Tener más de 50 años. Contar con antecedentes familiares de cáncer de próstata.

Padecer obesidad o mantener hábitos poco saludables.

Una trayectoria reconocida en la televisión

Antes de su pausa obligada por motivos de salud, Carlos Eduardo Torres construyó una sólida carrera en la televisión.

Entre los proyectos más recordados de su trayectoria destacan Locura de Amor, La Intrusa, Las Vías del Amor, Amor en Custodia, La Hija del Jardinero e Imperio de Mentiras, donde compartió créditos con reconocidas figuras de la pantalla chica.

Su regreso a la vida pública ha despertado la esperanza de volver a verlo pronto en una producción televisiva. Mientras tanto, el actor continúa concentrado en su recuperación y en disfrutar de una etapa que, según sus propias palabras, le ha permitido encontrar una nueva perspectiva sobre la vida.

Tras superar el cáncer de próstata y enfrentar importantes desafíos personales, Carlos Eduardo Torres demuestra que su historia aún tiene muchos capítulos por escribir, tanto dentro como fuera de los escenarios.