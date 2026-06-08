El Recodo en el Fan Fest CDMX 2026: fecha, sede y cómo asistir al concierto gratis

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la música también será protagonista de la fiesta. Como parte de las actividades del FIFA Fan Festival, Banda El Recodo ofrecerá un concierto gratuito que promete convertirse en uno de los eventos más esperados del arranque mundialista.

La agrupación sinaloense formará parte de una agenda que combinará futbol, entretenimiento y cultura en uno de los espacios más emblemáticos del país.

Confirman a El Recodo en el Fan Fest de CDMX conoce la fecha y horarios Captura de pantalla

¿Cuándo se presentará El Recodo en el Fan Fest de CDMX?

A través de la cuenta oficial de la Ciudad de México, sede de la Copa Mundil de la FIFA 2026, se confirmó que Banda El Recodo forma parte de la programación oficial del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México y que su presentación está programada para el 11 de junio de 2026, fecha en la que iniciará la Copa Mundial.

La agrupación originaria de Sinaloa encabezará una de las primeras jornadas del festival, que busca reunir a aficionados nacionales e internacionales en torno al futbol, la música y diversas expresiones culturales.

La presencia de El Recodo también representa una oportunidad para mostrar parte de la identidad musical mexicana ante los visitantes que llegarán a la capital durante el torneo.

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¿Dónde será el concierto gratuito de El Recodo?

El concierto se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, sede oficial del FIFA Fan Festival 2026.

La FIFA informó que la Plaza de la Constitución se transformará en el "Templo Mayor del Futbol", un espacio destinado a la transmisión de partidos, experiencias interactivas, actividades gastronómicas, espectáculos y conciertos a lo largo de la competencia.

El recinto permanecerá activo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será uno de los principales puntos de encuentro para quienes deseen vivir el ambiente mundialista.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico, el Zócalo ofrecerá una alternativa para disfrutar del torneo sin necesidad de contar con boletos para los partidos.

CIUDAD DE MÉXICO 2026.- El escenario del Fan Fest Mundial 2026, en la plaza de la Constitución se encuentra listo ya que en prácticamente dos semanas inicia la justa deportiva más importante de fútbol. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/ CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

¿A qué hora ver a El Recodo en el Fan Fest CDMX 2026?

Hasta ahora, la FIFA no ha dado a conocer el horario oficial de la presentación de Banda El Recodo.

No obstante, los organizadores adelantaron que el concierto se llevará a cabo al finalizar el partido México vs. Sudáfrica, que iniciará a las 13:00 horas (centro del país) en el Estadio Ciudad de México.

Se espera que el show comience después de ls 15:00 horas, cabe señalar que el recinto del FIFA Fan Fest estará abierto desde las 10:00 am. a las 10:30 pm. por lo que se sugiere llegar temprano para evitar aglomeraciones en la entrada al concierto.

Debido a la expectativa que genera tanto el partido inaugural como el concierto de la agrupación sinaloense, se espera una importante asistencia de público durante la jornada del 11 de junio.

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¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México?

Además de los conciertos, el FIFA Fan Festival ofrecerá diversas actividades para personas de todas las edades.

Entre las experiencias confirmadas destacan:

Transmisión en vivo de los partidos de la Copa Mundial

Conciertos y espectáculos culturales

Experiencias interactivas relacionadas con el futbol

Actividades familiares

Activaciones de patrocinadores

Espacios gastronómicos inspirados en la cocina mexicana

Eventos culturales relacionados con las tradiciones del país

La organización también confirmó que el acceso al recinto será gratuito para todos los visitantes.

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¿Cómo entrar al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo?

El acceso al FIFA Fan Festival será gratuito y estará disponible durante los 39 días que durará la Copa del Mundo.

Para facilitar el acceso al evento, la FIFA recomienda utilizar el transporte público. Las estaciones de Metro más cercanas son:

Metro: Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes

Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes Metrobús: República de Argentina, República de Chile o Bellas Artes

Las autoridades y los organizadores recomiendan llegar con anticipación en las fechas de mayor convocatoria, especialmente durante el partido inaugural y los conciertos programados para el comienzo del torneo.

La alta expectativa en torno al evento podría generar largas filas desde varias horas antes del inicio de las actividades, por lo que se aconseja planificar la visita con tiempo.