Cardi B le mentía a su mamá: decía que era niñera mientras trabajaba como stripper

Antes de convertirse en una de las figuras más conocidas del rap, Cardi B atravesó una etapa de dificultades económicas que la llevó a buscar distintas formas de ganar dinero. Sin embargo, durante varios años prefirió ocultarle a su familia cómo conseguía sus ingresos.

La cantante estadounidense, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, reconoció que cuando era joven le hizo creer a su madre que trabajaba cuidando a los hijos de una familia adinerada, aunque en realidad se desempeñaba como stripper en clubes nocturnos de Nueva York.

La mentira se mantuvo durante aproximadamente dos años, periodo en el que Cardi B consiguió reunir dinero mientras intentaba encontrar una mayor estabilidad económica.

Cardi B ocultó a su madre que trabajaba como stripper antes de alcanzar la fama en la industria musical. Reuters

¿Por qué Cardi B le decía a su mamá que trabajaba como niñera?

Antes de iniciar su carrera musical, Cardi B trabajaba como cajera en Amish Market, un supermercado ubicado en el barrio de TriBeCa, en Manhattan, donde recibía aproximadamente 250 dólares semanales.

En una entrevista publicada por The FADER en febrero de 2016, recordó que perdió aquel empleo cuando tenía alrededor de 19 años. Fue entonces cuando uno de sus antiguos encargados le sugirió buscar trabajo en un club de striptease cercano.

La joven aceptó la recomendación y comenzó a trabajar como bailarina en New York Dolls, un establecimiento nocturno de la ciudad. Sin embargo, le preocupaba la reacción de sus padres si descubrían a qué se dedicaba.

Por esa razón, inventó que había conseguido empleo como niñera para una familia blanca con una buena posición económica. La historia también le permitía justificar que comenzara a llevar más dinero a casa.

Durante una participación en el programa Kocktails with Khloé, en 2016, explicó que le decía a su mamá que cuidaba a dos niños de aproximadamente ocho y nueve años, a quienes también ayudaba con sus tareas escolares.

Según su relato, aseguró que la familia le pagaba 100 dólares diarios, una cantidad que su madre consideró bastante buena para un trabajo de cuidado infantil.

Cardi B trabajó como stripper antes de alcanzar la fama y convertirse en una de las figuras del rap. Reuters

¿Cuánto dinero ganaba Cardi B cuando trabajaba como stripper?

De acuerdo con sus declaraciones a The FADER, durante su primera jornada en New York Dolls consiguió aproximadamente 300 dólares en ocho horas, una cantidad superior a lo que recibía por una semana completa en el supermercado.

Con el tiempo, comenzó a trabajar en otros establecimientos de Nueva York, donde sus ingresos aumentaron conforme adquirió experiencia y aprendió a desenvolverse frente a los clientes.

Durante una entrevista con Howard Stern en mayo de 2018, la rapera reveló que llegó a ganar hasta 8 mil dólares en una sola jornada, aunque esa cifra correspondía a una de sus noches de mayores ingresos.

Pese a las ganancias, la cantante reconoció que al principio no se sentía cómoda con su trabajo. En ocasiones pensaba en sus padres y en la vergüenza que podría provocarles descubrir su ocupación.

En una conversación con Mariah Carey, publicada por Interview Magazine en febrero de 2021, explicó que durante aquella etapa vivía con su entonces pareja y necesitaba conseguir dinero para independizarse.

Su objetivo era reunir lo suficiente para alquilar una habitación y abandonar la situación personal en la que se encontraba. Por ello, decidió continuar trabajando mientras buscaba otras oportunidades.

La cantante también recordó que llegó a establecerse una meta de 20 mil dólares, cantidad con la que esperaba abrir un negocio y dejar los clubes nocturnos.

Finalmente, abandonó ese trabajo alrededor de su cumpleaños número 23, en octubre de 2015, cuando ya había comenzado a ganar popularidad en redes sociales.

Cardi B ocultó a su madre que trabajaba como stripper antes de iniciar su carrera musical y alcanzar la fama. Reuters

¿Cómo reaccionó la mamá de Cardi B cuando descubrió la verdad?

Aunque logró mantener el secreto durante aproximadamente dos años, Cardi B terminó confesándole a su madre que había trabajado como stripper, una noticia que inicialmente le provocó preocupación.

En su entrevista con Mariah Carey para Interview Magazine, la cantante explicó que su mamá se sintió afectada cuando conoció la verdad, principalmente por el tipo de ambiente al que había estado expuesta su hija.

La rapera señaló que su madre siempre había intentado protegerla durante su adolescencia, especialmente porque en el vecindario donde creció había jóvenes que enfrentaban situaciones complicadas desde edades tempranas.

También recordó que durante su infancia existían restricciones sobre la música que podía escuchar y la ropa que podía utilizar, debido a las preocupaciones de su familia.

Cardi B alcanzó la fama internacional como rapera después de trabajar como stripper y ocultárselo a su madre. IG iamcardib

Con el paso del tiempo, la relación de su madre con esa parte de su pasado cambió. Según contó la artista en 2021, su mamá ya no reaccionaba de la misma manera ante las letras explícitas de sus canciones.

Para entonces, Cardi B había conseguido establecerse en la industria musical después de participar en el reality Love & Hip Hop New York, programa al que se incorporó en 2015.

Su popularidad aumentó con el lanzamiento de Bodak Yellow en 2017, canción que alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y la convirtió en una de las nuevas figuras del rap estadounidense.

Un año después publicó Invasion of Privacy, su primer álbum de estudio, con el que ganó el Grammy al mejor álbum de rap en 2019.