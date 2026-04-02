La confesión de Cardi B sobre Paulina Rubio que nadie esperaba

La música no tiene fronteras y, una vez más, las redes sociales lo han demostrado gracias a una inesperada conexión entre dos estrellas de distintos géneros y generaciones: Cardi B y Paulina Rubio.

¿Qué pasó entre Cardi B y Paulina Rubio?

Todo comenzó cuando la rapera estadounidense sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en Instagram donde aparece cantando —con total entrega— uno de los clásicos más icónicos del pop latino.

Interpretó “Y yo sigo aquí” en una historia de Instagram. IG iamcardib / paulinarubio

El video incluía la frase: “En pleno 2026 Cardi B cantando ‘Y yo sigo aquí’ de Paulina Rubio”. La escena, que rápidamente se viralizó, no solo despertó nostalgia, sino también una ola de reacciones entre fans de ambos lados.

En el breve video, Cardi B se muestra relajada, en lo que parece ser un momento previo a un arreglo personal. Vestida con una bata ligera y con el cabello preparado con rulos, la artista canta y baila con entusiasmo, demostrando que conoce perfectamente la letra del tema.

Pero lo que más llamó la atención fue la energía con la que interpretó la canción. Sonriendo, haciendo gestos a la cámara y moviéndose al ritmo del pop latino, la rapera dejó ver una faceta distinta a la que suele mostrar en su música.

¿Cuándo se estrenó ‘Y yo sigo aquí’?

Lanzada a principios de los 2000, la canción se convirtió en uno de los mayores hits de la llamada “Chica Dorada”. Fue el tercer sencillo de su quinto disco de estudio titulado simplemente Paulina (lanzado en mayo de 2000), el cual la consolidó como una estrella internacional.

La canción fue lanzada oficialmente el 13 de noviembre de 2000. IG paulinarubio

Años después, sigue siendo parte del imaginario colectivo, capaz de cruzar generaciones… e incluso idiomas. Debido a su éxito masivo, grabó una versión en inglés llamada "Sexual Lover" para su disco Border Girl (2002), buscando conquistar el mercado anglo.

El hecho de que hoy en día una figura global como Cardi B la conozca y la disfrute no hace más que confirmar su impacto cultural. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

La rapera mostró una faceta relajada y divertida. IG iamcardib / paulinarubio

Usuarios de distintas partes del mundo celebraron el momento, destacando lo inesperado —y divertido— de ver a una de las raperas más influyentes del momento interpretando un tema de pop latino clásico.

¿Habrá colaboración entre Cardi B y Paulina Rubio?

Mas tarde Paulina Rubio reaccionó al video y le respondió “te amamos Cardi”. Con esta interacción, algunos fans comenzaron a imaginar una posible colaboración entre ambas artistas, mientras que otros simplemente disfrutaron del guiño cultural que representa este tipo de situaciones.

Aunque se trató de un momento casual, la publicación dejó ver algo más profundo: el alcance global de la música latina y su capacidad para conectar con artistas de distintos géneros.

Fans celebraron el inesperado momento en redes. IG iamcardib / paulinarubio

Cardi B, conocida por su estilo directo y su fuerte presencia en la industria del hip-hop, mostró que su gusto musical es mucho más amplio de lo que muchos imaginaban.