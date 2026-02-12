"Les vamos a patear el trasero": Cardi B bromea sobre ICE en inicio de su gira

El regreso de Cardi B a los escenarios no pasó desapercibido. La rapera inauguró su nueva gira Little Miss Drama Tour con un concierto que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, no solo por su vuelta tras su más reciente maternidad, sino por un comentario dirigido al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante la presentación, la artista lanzó una frase que desató reacciones entre el público y usuarios digitales antes de interpretar uno de sus mayores éxitos.

“Perra, si ICE entra aquí, les vamos a patear el trasero. Perra, tengo gas pimienta en la parte de atrás. No se van a llevar a mis fans, perra”.

El comentario ocurrió como antesala a la interpretación de I Like It, tema que marcó uno de los momentos de mayor respuesta del público durante la noche.

Primera fecha en California

El arranque de la gira tuvo lugar en el Acrisure Arena de Palm Desert, California, donde la intérprete reunió a miles de asistentes para la primera fecha del tour.

El show marca su regreso formal a los escenarios apenas tres meses después de haber dado a luz a su cuarto hijo, el primero que comparte con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

La presentación combinó coreografías, visuales de alto contraste y un setlist que recorrió distintas etapas de su carrera, integrando tanto éxitos consolidados como material reciente.

Un show con fuerte presencia latina

Uno de los ejes escénicos del concierto fue el enfoque latino dentro de la narrativa musical del espectáculo, elemento que ha acompañado la identidad artística de Cardi B desde sus primeros lanzamientos.

Durante el show, la rapera incorporó guiños culturales y musicales vinculados a la región, incluyendo referencias sonoras que conectaron con el público hispanohablante presente en la arena.

Entre los momentos comentados estuvo un fragmento que evocó “Como la flor”, canción asociada a Selena Quintanilla, figura emblemática de la música tex-mex.

Promoción de su nuevo álbum

“I Like It” forma parte también de la ruta promocional de su más reciente material discográfico, “Am I the Drama?”, proyecto con el que la artista ha retomado actividad musical tras una etapa centrada en su vida personal y familiar.

El tour funciona como plataforma de presentación del álbum, además de consolidar su regreso a los escenarios internacionales con fechas programadas en distintas ciudades de Estados Unidos.