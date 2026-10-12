Trasladan a Sean “Diddy” Combs fuera de prisión por una lesión en la cabeza; esto se sabe

Sean “Diddy” Combs fue trasladado fuera de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, durante la madrugada del sábado, luego de que presentara una lesión en la cabeza que requirió atención médica, informó el portal TMZ.

De acuerdo con el medio, que citó a fuentes vinculadas con el centro penitenciario, el rapero salió de las instalaciones para recibir asistencia médica. Aunque se presume que fue llevado a un hospital cercano.

La información disponible señala que la lesión no habría puesto en riesgo su vida. Según las fuentes consultadas por el medio, el músico se encontraba consciente y podía hablar cuando regresó a prisión antes del amanecer del sábado.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo ocurrió el incidente ni cuáles fueron las circunstancias en las que Diddy sufrió el golpe en la cabeza.

Sean "Diddy" Combs. REUTERS

¿Qué se sabe sobre el traslado de Diddy al hospital?

La salida del rapero de la prisión federal ocurrió durante las primeras horas del sábado y estuvo relacionada con una emergencia médica.

El medio indicó que una ambulancia abandonó el complejo penitenciario de Fort Dix cerca de la 1:00 de la madrugada. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre el tratamiento que recibió el productor musical ni sobre la gravedad exacta de la lesión.

Por ahora, tampoco se ha precisado si necesitará atención médica adicional. La información difundida se basa en testimonios de fuentes, por lo que algunos detalles del traslado permanecen sin confirmación independiente.

¿Por qué Diddy ha estado en el centro de otras controversias en prisión?

El incidente médico se produce después de varias semanas en las que la situación de Sean Combs dentro de la cárcel ha generado atención mediática.

A finales de septiembre, se difundió información sobre presuntos privilegios que el artista habría recibido durante su encarcelamiento, entre ellos masajes, alcohol y un teléfono celular que supuestamente contenía fotografías de desnudos. En medio de esas versiones, también se informó sobre su traslado a una unidad de aislamiento especial.

Foto: X @FearedBuck

Además, en julio, el rapero habría protagonizado una pelea con otro recluso.

Estos episodios han mantenido el caso bajo el escrutinio público mientras el músico cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey.

¿Cuándo saldría de prisión Sean “Diddy” Combs?

Otro de los cambios recientes relacionados con el encarcelamiento del productor musical tiene que ver con su fecha prevista de liberación, la fecha de salida de Diddy fue aplazada varias semanas: pasó de enero de 2028 a marzo de ese mismo año.

Por ahora, el traslado médico ocurrido durante la madrugada del sábado añade un nuevo episodio a su estancia en prisión. Sin embargo, todavía se desconocen las causas de la lesión en la cabeza y no se han confirmado públicamente más detalles sobre su estado de salud.