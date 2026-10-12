Ramón Ayala: qué se sabe del desalojo en La México y por qué salió en silla de ruedas

Ramón Ayala vivió una noche complicada durante su presentación en la Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México. El concierto, realizado el pasado 10 de octubre como parte de su gira Historia de un Final, terminó antes de lo previsto, luego de que el sonido dejara de funcionar, las luces se apagaran y los asistentes recibieran indicaciones para abandonar el recinto.

El incidente provocó molestia entre el público, que esperaba disfrutar de la presentación completa del llamado Rey del Acordeón. Además, las imágenes del músico tocando el acordeón en una silla despertaron preguntas sobre su estado de salud y las razones por las que necesitó permanecer sentado durante el espectáculo, además de que llegó y se fue en silla de ruedas.

¿Qué pasó en el concierto de Ramón Ayala en La México?

Ramón Ayala en La México. @iamramonayala

Ramón Ayala se presentó en la Plaza de Toros La México como parte de una celebración por sus 80 años de vida y más de siete décadas de trayectoria musical. La fecha era especialmente significativa para sus seguidores, pues formaba parte de la gira Historia de un Final.

Sin embargo, el espectáculo no terminó como estaba previsto. De acuerdo con testimonios de asistentes y videos que circularon en redes sociales, el sonido dejó de funcionar y las luces del recinto se apagaron cuando todavía no concluía la presentación.

Posteriormente, el público recibió instrucciones para desalojar el inmueble, lo que generó confusión y molestia entre quienes habían comprado boletos para ver al cantante. La interrupción impidió que la noche transcurriera como se esperaba y dejó a muchos asistentes con dudas sobre lo sucedido.

Tras lo ocurrido, surgieron distintas versiones sobre quién tomó la decisión de suspender el espectáculo y pedir al público que abandonara el recinto.

La alcaldía Benito Juárez negó haber ordenado el desalojo y señaló que la decisión correspondió a la producción del evento. Por su parte, el periodista de espectáculos Gil Barrera hizo señalamientos en redes sociales sobre una posible intervención del alcalde Luis Mendoza, aunque estas acusaciones no constituyen una confirmación oficial.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una explicación completa que permita establecer por qué se interrumpió el concierto, quién tomó la decisión definitiva o si existió algún problema relacionado con los permisos, los horarios o la operación del espectáculo.

Tampoco se ha confirmado que la suspensión estuviera relacionada con el estado de salud de Ramón Ayala.

¿Por qué Ramón Ayala salió en silla de ruedas?

Ramón Ayala en La México. @iamramonayala

La presencia de Ramón Ayala en silla de ruedas llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque ocurrió durante una presentación anunciada como una celebración de su trayectoria.

No obstante, sus dificultades de movilidad ya eran conocidas. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 17 de septiembre, el cantante habló sobre la pérdida de fuerza en las piernas y reveló que había sufrido alrededor de 20 caídas, incluida una durante una presentación en Hidalgo, Texas.

Estas declaraciones ayudan a entender por qué el músico necesitó permanecer sentado durante su actuación en la Ciudad de México. Sin embargo, no se ha informado públicamente que hubiera sufrido una nueva emergencia médica durante el concierto.

¿Qué enfermedades tiene Ramón Ayala?

Entre los antecedentes médicos de Ramón Ayala se encuentran la diabetes, dificultades relacionadas con la presión arterial y una hospitalización por neumonía en septiembre de 2026.

También el cantante fue sometido a una cirugía por un problema en el colon relacionado con un tumor. No obstante, hasta ahora no se sabe oficialmente cómo evoluciona cada uno de estos padecimientos ni cuál es su condición médica actual.

En el caso de sus problemas de movilidad, el propio Ayala ha reconocido que la debilidad en las piernas y las caídas han sido parte de las dificultades que enfrenta.

Concierto en La México opacado por desalojo

Ramón Ayala en La México. @iamramonayala

A pesar de sus problemas de movilidad, Ramón Ayala subió al escenario y tocó el acordeón ante sus seguidores.

El espectáculo también contempló la participación de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo.

Sin embargo, la interrupción del evento impidió que la presentación concluyera como estaba prevista, lo que opacó una fecha que buscaba rendir homenaje a su carrera.

Después de la interrupción del concierto, algunos asistentes manifestaron en redes sociales su inconformidad y señalaron que buscarían orientación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer las opciones de reclamación.

No obstante, por el momento, no se ha anunciado un mecanismo general de reembolso o compensación para quienes asistieron al espectáculo.

¿El concierto de La México fue la última presentación de Ramón Ayala?

Aunque el espectáculo en la Ciudad de México fue anunciado como parte de su gira Historia de un Final, esto no significa necesariamente que haya sido su última actuación.

Antes de presentarse en La México, Ramón Ayala había comentado que todavía contemplaba ofrecer conciertos en otras ciudades y países.

La gira representa una oportunidad para que sus seguidores celebren una carrera que ha dejado una huella importante en la música norteña.

Ramón Ayala es un cantante, compositor y acordeonista mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. Es considerado una de las figuras más representativas de la música norteña y alcanzó gran popularidad junto a Los Bravos del Norte, agrupación con la que consolidó un estilo reconocible por el sonido del acordeón y sus canciones de desamor.

A lo largo de su trayectoria, ha interpretado temas que se han convertido en clásicos del género, entre ellos Tragos amargos, Un puño de tierra, Rinconcito en el cielo y Qué casualidad.

Su legado musical y sus más de siete décadas de carrera explican el interés que despertó su presentación en la Ciudad de México.