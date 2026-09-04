Canciones famosas que Beyoncé rechazó y terminaron en manos de otros artistas

Con más de dos décadas como solista, Beyoncé ha construido un catálogo lleno de canciones reconocibles desde los primeros segundos. Pero entre discos, demos y propuestas también existen temas que pudieron formar parte de su repertorio y terminaron siguiendo otro camino.

Beyoncé pudo quedarse con “All About That Bass”

El caso más conocido involucra a Meghan Trainor y la canción que terminó convirtiéndola en una estrella internacional.

Antes de lanzar “All About That Bass” como su sencillo debut en 2014, Trainor trabajaba principalmente como compositora y escribía canciones con la posibilidad de que fueran grabadas por otros artistas.

El tema nació durante una sesión con el productor y compositor Kevin Kadish. Después de terminarlo, comenzó el proceso habitual de buscar posibles intérpretes y la canción circuló entre diferentes equipos de la industria musical.

Fue entonces cuando apareció el nombre de Beyoncé.

Trainor contó a The Guardian que alrededor de una docena de artistas tuvieron la oportunidad de quedarse con “All About That Bass” y mencionó específicamente a Beyoncé entre ellos.

Cabe destacar que no está confirmado que Beyoncé escuchara personalmente la canción y decidiera rechazarla.

La propia Trainor reconoció que probablemente la cantante nunca recibió directamente el demo. En artistas de ese nivel, explicó, muchas propuestas pasan primero por representantes y otros integrantes del equipo antes de llegar al intérprete.

Por eso resulta más preciso decir que “All About That Bass” fue ofrecida al entorno profesional de Beyoncé y no avanzó, en lugar de asegurar que la cantante escuchó el tema y dijo que no.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Beyoncé ha filtrado cientos de propuestas musicales antes de llevar un tema al estudio. IG beyonce

Chris Martin escribió una canción para Beyoncé y ella la rechazó

No todas las historias relacionadas con canciones descartadas por Beyoncé terminaron convirtiéndose en éxitos para alguien más.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, ha contado que intentó escribir material pensando específicamente en ella.

En 2011, Martin reveló que había compuesto una canción para Beyoncé con la intención de que pudiera grabarla. Sin embargo, el tema fue descartado durante el proceso de selección de material.

El cantante explicó entonces que había escrito una canción para ella, pero su equipo de A&R la rechazó.

Años después apareció otra historia todavía más directa entre ambos.

Martin contó que presentó a Beyoncé y al equipo de producción Stargate una canción llamada “Hook Up”.

Esta vez no hubo intermediarios que pudieran cargar con la decisión.

De acuerdo con el relato del propio Martin, Beyoncé escuchó la propuesta y respondió “I really like you, but this is awful”.

Martin contó la anécdota sin mostrar molestia y ambos continuaron manteniendo una relación profesional. De hecho, Beyoncé terminaría colaborando posteriormente con Coldplay.

Chris Martin reveló la brutal y honesta respuesta que recibió de Beyoncé tras presentarle una de sus composiciones." IG beyonce

Beyoncé también estuvo a punto de decirle que no a “Telephone”

Hay otra canción famosa relacionada con un “no” de Beyoncé, aunque en este caso la historia tuvo un final completamente diferente.

Lady Gaga lanzó “Telephone” junto a Beyoncé en 2010 como parte de The Fame Monster. Sin embargo, conseguir que aceptara participar no habría sido inmediato.

La canción había sido escrita originalmente pensando en Britney Spears, quien finalmente no la incluyó en Circus. Gaga recuperó entonces el tema para su propio proyecto.

Cuando surgió la posibilidad de incorporar a Beyoncé, la cantante tuvo dudas sobre participar debido al estilo electrónico de la canción.

Beyoncé grabó su participación y “Telephone” terminó alcanzando el número tres del Billboard Hot 100. Además, la colaboración dio pie a un videoclip de casi diez minutos que continuaba la historia presentada por Gaga en “Paparazzi”.

El icónico dueto en 'Telephone' estuvo a punto de no ocurrir debido a las dudas iniciales de Beyoncé sobre el estilo de la pista. YouTube Vevo

¿Cuántas canciones ha rechazado Beyoncé?

No existe una lista oficial con todas las canciones que Beyoncé ha rechazado durante su carrera.

Buena parte del material que llega a un artista de su nivel pasa primero por compositores, productores, representantes y equipos de A&R.