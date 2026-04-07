Rick y Morty estrena el primer tráiler de su temporada 9

La novena temporada de Rick & Morty ya tiene su primer avance oficial. HBO Max Latinoamérica y Adult Swim compartieron el adelanto que anticipa el regreso de la serie el próximo 25 de mayo de 2026.

El tráiler confirma que la producción mantendrá su estilo característico, con aventuras interdimensionales, humor irreverente y situaciones extremas que han definido a la franquicia desde su estreno.

El adelanto inicia con Rick irrumpiendo nuevamente en la habitación de Morty para arrastrarlo a otra misión, marcando el tono de la temporada. A lo largo del tráiler se presentan varias escenas que adelantan los conflictos y dinámicas que veremos en los nuevos episodios:

Rick llevando experimentos al límite, incluso afectando físicamente a Morty

Beth y Summer enfrentándose a un sillón robot en combate

Un posible rival para Rick, experto en artes marciales

Morty siendo secuestrado por criaturas espaciales en medio de una aparente revolución

También se sugiere el regreso de la versión espacial de Beth, lo que podría ampliar las interacciones familiares en nuevas líneas narrativas.

Rick and Morty regresa a las pantallas de Adult Swim Especial

Sin inteligencia artificial en la producción

Uno de los elementos que acompañó el anuncio fue la postura de los creadores respecto al uso de tecnología en la serie.

De acuerdo con la información difundida, la nueva temporada no incluirá contenido generado con inteligencia artificial, apostando por un enfoque que describieron como “basura orgánica de alta calidad”.

Esta declaración se dio junto con la sinopsis oficial, en la que se anticipa que todos los episodios buscarán mantener el estándar narrativo de la serie.

'Rick and Morty' tendrá estreno semanal

El lanzamiento de la temporada seguirá un esquema similar al de entregas anteriores. Cada episodio se estrenará primero en el canal de Adult Swim los domingos a las 22:00 horas, y posteriormente estará disponible en HBO Max Latinoamérica.