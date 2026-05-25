Ricky Martin se pronuncia tras incidente con gas lacrimógeno en su concierto

Ricky Martin reapareció en redes sociales luego del incidente registrado durante una de sus presentaciones en Podgorica, Montenegro, donde una persona lanzó gas lacrimógeno mientras el cantante ofrecía su espectáculo. El hecho ocurrió el 21 de mayo durante el inicio de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, evento que además formaba parte de la celebración por los 20 años de la independencia de Montenegro.

Lo que comenzó como una noche de música terminó convirtiéndose en un momento de preocupación para asistentes y organizadores. La presentación tuvo que detenerse por varios minutos mientras personal de seguridad y autoridades evacuaban parte del recinto para atender a las personas afectadas por el gas dispersado cerca del escenario.

Ricky Martin tuvo un concierto en Europa Especial

Ricky Martin envía mensaje tras el incidente en Montenegro

Después de varios días de silencio, el artista puertorriqueño decidió compartir un mensaje en Instagram para agradecer el apoyo de sus seguidores y recordar la energía que recibió del público durante esa noche.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el cantante en una publicación realizada en español, inglés y montenegrino.

Elizabeth Velazquez

A pesar de lo ocurrido durante el concierto, Ricky Martin aseguró que se quedó con una impresión positiva de las personas que asistieron al evento y destacó el ambiente que se vivía antes del incidente.

“Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia”, expresó.

El intérprete también dejó abierta la posibilidad de regresar próximamente a Montenegro, asegurando que conserva un buen recuerdo de la presentación.

“Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré”, concluyó.

Así ocurrió el ataque con gas lacrimógeno durante el concierto

El incidente se registró mientras Ricky Martin ofrecía el primer espectáculo de la fase europea de su gira internacional. De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo del cantante, una persona lanzó gas lacrimógeno en dirección al escenario, provocando que el show fuera suspendido de manera inmediata.

Mientras el público abandonaba el lugar por seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades locales comenzaron a revisar el recinto para evitar mayores riesgos. El cantante y su equipo también fueron retirados del escenario como medida preventiva.

Instagram

Según la información compartida por el staff del artista, existió la recomendación de cancelar definitivamente el concierto tras lo ocurrido. Sin embargo, una vez que las autoridades confirmaron que el sitio era seguro y que el público podía regresar, Ricky Martin optó por continuar con la presentación.

Después de que se verificó que no existía peligro para los asistentes, el espectáculo pudo retomarse y finalizar sin nuevos incidentes. Aunque el momento generó preocupación entre quienes estaban presentes, la situación logró controlarse rápidamente.

La presentación en Montenegro formaba parte del arranque de la gira europea de Ricky Martin, por lo que el incidente rápidamente llamó la atención entre medios internacionales y fanáticos del cantante.