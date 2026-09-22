American Horror Story 13: ¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá?

La espera por American Horror Story 13 está a punto de terminar. La antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk regresará esta semana con varios personajes conocidos y una programación especial que acompañará a los seguidores durante la temporada de Halloween.

¿Cuándo se estrena American Horror Story 13?

American Horror Story 13 se estrena el jueves 24 de septiembre de 2026.

En México y otros países de Latinoamérica, la nueva entrega estará disponible a través de Disney+, que confirmó su llegada dentro de los lanzamientos programados para septiembre.

El regreso tendrá una diferencia importante frente a un estreno semanal convencional. Los seguidores no recibirán solamente el primer episodio, pues los primeros tres capítulos estarán disponibles el mismo 24 de septiembre, con lo que arrancará la historia de esta entrega.

En Estados Unidos, la temporada llegará mediante FX y Hulu. Disney informó que el estreno de tres episodios comenzará a las 6:00 p.m. PT, mientras que la disponibilidad puede cambiar dependiendo de la región y del servicio utilizado.

American Horror Story 13 se estrena el 24 de septiembre y contará con 13 capítulos. Hulu

¿Cuántos capítulos tendrá American Horror Story 13?

La nueva temporada tendrá 13 capítulos en total.

Los 13 episodios tampoco se publicarán de uno en uno. Después del estreno triple, la producción mantendrá lanzamientos de varios capítulos durante las siguientes semanas, lo que permitirá completar toda la temporada en poco más de un mes.

El calendario confirmado de American Horror Story 13 queda de esta manera.

24 de septiembre — episodios 1, 2 y 3

— episodios 1, 2 y 3 1 de octubre — episodios 4, 5 y 6

8 de octubre — episodios 7 y 8

15 de octubre — episodios 9 y 10

22 de octubre — episodios 11 y 12

29 de octubre — episodio 13 y final de temporada.

Hasta ahora, FX no ha anunciado que esta temporada represente el final de American Horror Story, por lo que la entrega número 13 no ha sido presentada como una despedida de la antología.

Evan Peters regresa en American Horror Story 13, temporada que contará con 13 capítulos. IG ahsfx

¿De qué tratará American Horror Story 13?

La temporada recuperará elementos de varias historias anteriores. Disney presenta la nueva entrega como un crossover que llevará personajes conocidos de otras etapas de la antología hasta una nueva crisis situada en el presente.

Entre las temporadas que tendrán conexiones con la historia aparecen Murder House, Coven, Hotel y Cult. Sin embargo, Disney señala que no será necesario haber visto los 132 episodios anteriores para comprender la trama principal de esta entrega.

Uno de los personajes que permitirá entrar a la nueva historia será Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari. El joven trabaja en un centro de cuidados paliativos y termina bajo el entrenamiento de Constance Langdon para encargarse de una paciente adinerada con un pasado que comenzará a complicar su trabajo.

La temporada también marcará varios regresos. Jessica Lange volverá después de ocho años de ausencia para interpretar nuevamente a Constance Langdon, mientras Sarah Paulson retomará personajes como Cordelia Goode y Evan Peters regresará en diferentes papeles conocidos por los seguidores.

El reparto incluye además a Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Lesley Grossman. John Carroll Lynch volverá como Twisty y Jamie Brewer interpretará nuevamente a Addie Langdon.

Sarah Paulson forma parte de los regresos de American Horror Story 13, que tendrá 13 capítulos. FX

Dónde ver American Horror Story 13 en México

Los nuevos episodios de American Horror Story 13 podrán verse en Disney+ en México a partir del 24 de septiembre. La propia plataforma incluyó la temporada entre sus principales estrenos del mes y confirmó el lanzamiento simultáneo de los primeros tres capítulos.

En Estados Unidos, FX estrenará la temporada el mismo jueves, mientras Hulu ofrecerá los episodios vía streaming.