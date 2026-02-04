Caifanes en Centro Ceremonial Otomí: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto

Caifanes, una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano, se prepara para ofrecer un espectáculo único el próximo 18 de abril. La cita será en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México, y promete ser una experiencia que combine música, espiritualidad y cultura en un solo evento.

Si quieres ver a la banda mexicana en concierto en este especial lugar, aquí te contamos todo lo que debes saber del evento y cuándo podrás comprar boletos para ver a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí.

caifanes

Centro Ceremonial Otomí, un lugar especial

Rodeado por la sierra y con una altitud de más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, el Centro Ceremonial Otomí es mucho más que un recinto. Desde su inauguración en 1980, ha sido un lugar destinado a preservar la cultura del pueblo otomí, con una arquitectura que refleja su cosmovisión, sus valores y tradiciones.

Sus plazas circulares, esculturas monolíticas, pirámide y caminos de piedra no fueron diseñados al azar. Cada uno de estos elementos representa aspectos clave de la espiritualidad otomí.

Caifanes

¿Cuándo comprar boletos para ver a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

La noticia del concierto ha despertado gran interés entre los seguidores de la banda. El anuncio oficial vino acompañado de la confirmación de que los boletos estarán disponibles a través del sistema Eticket a partir del 6 de febrero.

Sin embargo, este 5 de febrero habrá una venta para fans a las 10:00 AM en Eticket a la que tendrán acceso solamente aquellos que sean miembro aliado de Eticket. El código de compra es el que recibiste por correo electrónico.

Si no eres miembro aliado de Eticket, no te preocupes ya que podrás comprar tus boletos en la venta general que se realizará el 6 de febrero.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera que se revelen una vez iniciada la venta para fans.

caifanes

PJG