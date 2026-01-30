Caifanes abre nueva fecha en el Auditorio Nacional 2026: venta y precio de boletos para el concierto

El fenómeno Caifanes sigue más vivo que nunca. Tras el sold out inmediato de su concierto del 30 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, la banda anunció oficialmente una segunda fecha para satisfacer la alta demanda de sus seguidores.

El nuevo concierto se llevará a cabo el viernes 29 de mayo de 2026, en el mismo recinto, considerado uno de los escenarios más importantes de América Latina. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans, quienes no lograron conseguir boletos para la primera fecha.

Preventa y venta de boletos para Caifanes 2026

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con un esquema de venta dividido en dos etapas:

Preventa Banamex:

3 de febrero a partir de las 11:00 horas.

Venta general:

4 de febrero a partir de las 11:00 horas.

Además, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Banamex podrán aprovechar la promoción de 3 meses sin intereses en compras a partir de $3,000 pesos mexicanos, lo que facilitará el acceso a las zonas más cercanas al escenario.

Caifanes

Precio de los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional

Los precios varían según la zona del recinto y ya incluyen cargos por servicio. A continuación, el desglose completo:

Preferente A: $2,480 MXN

$2,480 MXN Preferente B: $2,232 MXN

$2,232 MXN Preferente C: $2,232 MXN

$2,232 MXN Preferente D: $2,108 MXN

$2,108 MXN Luneta A: $1,984 MXN

$1,984 MXN Luneta B: $1,736 MXN

$1,736 MXN Luneta C: $1,488 MXN

$1,488 MXN Balcón A: $1,736 MXN

$1,736 MXN Balcón B: $1,612 MXN

$1,612 MXN Balcón C: $1,488 MXN

$1,488 MXN Piso 1A: $1,488 MXN

$1,488 MXN Piso 1B: $1,364 MXN

$1,364 MXN Piso 1C: $1,240 MXN

$1,240 MXN Piso 1D: $1,116 MXN

$1,116 MXN Piso 2A: $868 MXN

$868 MXN Piso 2B: $744 MXN

$744 MXN Piso 2C: $620 MXN

$620 MXN Piso 2D: $496 MXN

Caifanes

¿Quiénes son Caifanes y por qué son tan populares?

Formados a finales de los años 80, Caifanes es una de las bandas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano. Integrada actualmente por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Marco Rentería, el grupo marcó a generaciones con su fusión de rock, new wave y sonidos tradicionales mexicanos.

Canciones como “La célula que explota”, “Afuera”, “Viento” y “La negra Tomasa” no solo definieron una época, sino que se convirtieron en himnos culturales, posicionando a Caifanes como una referencia obligada de la música en español. Su regreso a los escenarios en la última década consolidó su estatus como banda de culto, capaz de llenar recintos emblemáticos una y otra vez.

Posible setlist de Caifanes en el Auditorio Nacional

Aunque el repertorio oficial aún no ha sido confirmado, tomando como referencia recientes conciertos, este podría ser el setlist para sus presentaciones en el Auditorio Nacional:

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que…

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa

Con dos fechas en uno de los recintos más importantes del país y miles de fans listos para cantar cada canción, Caifanes reafirma su lugar como una de las bandas más queridas y vigentes del rock mexicano. Si no quieres quedarte fuera, marca la fecha y prepárate para la preventa: todo apunta a que el 29 de mayo de 2026 también será sold out.

