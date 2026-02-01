Ellos son los mexicanos que ganaron en los Premios Grammy 2026

México está presente en los Premios Grammy 2026, los cuales se celebran este 1 de febrero, reafirmando que el talento musical del país sigue abriéndose camino en escenarios internacionales. La gala, reconocida por premiar a lo más destacado de la música global, incluyó entre sus nominaciones y galardones a artistas mexicanos que están dejando huella con su trabajo.

Este año, varios nombres conocidos dentro de la música mexicana aparecieron en las listas de nominados. Algunos incluso se llevaron a casa un gramófono, reforzando la presencia de la escena nacional en una premiación históricamente dominada por el mercado anglosajón.

Mexicanos que fueron nominados a los Premios Grammy 2026

Édgar Barrera

Uno de los primeros artistas mexicanos mencionados en las nominaciones fue Édgar Barrera, quien tiene una amplia trayectoria como compositor, productor y músico. Originario de Miguel Alemán, Tamaulipas, Barrera acumula 18 premios Grammy Latinos y un Grammy.

En esta edición, su nombre aparece en la categoría Compositor del Año de Música No Clásica, gracias a su participación en la autoría de canciones de gran alcance.

Natalia Lafourcade

Por su parte, Natalia Lafourcade fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino gracias a su producción "Cancionera", una obra que fortaleció su conexión con el público y su posicionamiento internacional.

La cantante veracruzana realizó una gira con este material durante 2025. Lo particular es que, a pesar de su embarazo, continuó presentándose en vivo, demostrando su compromiso con la música.

Fuerza Regida y Grupo Frontera

El regional mexicano también se hizo presente en esta edición de los Grammy con una importante representación. En la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana, el disco "Mala Mía" de Fuerza Regida y Grupo Frontera fue uno de los trabajos nominados.

Carín León

Otro mexicano reconocido en la misma categoría fue Carín León, quien compitió por su álbum "Palabra De To’s (Seca)". El artista sonorense, cuyo nombre completo es Óscar Armando Díaz de León Huez, se ha destacado por su talento como cantante, músico y compositor dentro del regional mexicano.

Mexicanos que ganaron en los Premios Grammy 2026

Entre los artistas nacionales que lograron llevarse un premio, Natalia Lafourcade destacó al recibir un gramófono por su álbum "Cancionera" en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latina.

Y quién también se llevó el reconocimiento de la Academia fue Carín León, quien ganó con su disco "Palabra De To’s (Seca)" en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.

En Instagram, el cantante compartió un mensaje en el que agradeció el premio.

“Gracias a la Academia por este Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana. La neta, recibir este premio es algo que nunca se olvida. Este reconocimiento no es solo mío. Es de Sonora, de la raza que cree en la música hecha con verdad, de los músicos que se desvelan conmigo y de todos los que siguen apostando por nuestras raíces sin perder quiénes somos”.

