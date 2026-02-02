Frentes Políticos / 2 de febrero de 2026

1. Cumplido. La inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes le dio a Claudia Sheinbaum algo escaso en la política mexicana, un compromiso cerrado con hechos. La obra, iniciada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y concluida bajo su gobierno, conecta a Sonora y Chihuahua en hora y media, con una inversión de mil 822 mdp y miles de empleos generados. El gobernador Alfonso Durazo lo dijo sin rodeos, es una demanda histórica de la sierra sonorense atendida. Cuando el gobierno llega, conecta y termina, los sueños dejan de ser discurso y se vuelven camino. El segundo piso de la 4T es continuidad y entrega.

2. ¿Empoderado? La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado no es retiro, es reacomodo. Deja la Jucopo a Ignacio Mier y se va al territorio con discurso electoral rumbo a 2027, mientras conserva escaño, fuero e influencia. El movimiento ocurre antes de la llegada de Rosa Icela Rodríguez a la plenaria. El telón de fondo pesa, pues el caso de Hernán Bermúdez Requena sigue siendo una sombra incómoda que lo puede proyectar al vacío. No quedó desprotegido; eligió el terreno donde el desgaste pregunta menos y el poder se mide en estructura. Cambia de silla, ¿pero eso también significa perder mando?

3. Reacción inmediata. El despliegue de más de mil elementos para buscar a los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llega con músculo militar y sentido de urgencia. El gobernador Rubén Rocha Moya anunció refuerzos del Ejército, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional, por instrucción de Claudia Sheinbaum y bajo la coordinación del general Ricardo Trevilla, en una operación que coloca a la entidad en el centro de la atención federal. Hay tropas, aeronaves y cateos en una zona compleja, con el objetivo claro de localizar a las víctimas y restablecer condiciones de seguridad. La respuesta es contundente y coordinada. En momentos críticos, el estado no camina solo.

4. Estancados. La amenaza de nuevos bloqueos de la ANTAC exhibe que en Veracruz los acuerdos se firmaron, pero no se cumplieron. Mientras Rocío Nahle indica que hay control y orden, los transportistas liderados por David Estévez denuncian extorsiones policiacas, operadores desaparecidos y carreteras sin paradores ni vigilancia efectiva. El plazo venció y febrero se asoma como antesala del conflicto, con junio marcado en rojo. La incongruencia irrita, pues se habla de apoyo internacional mientras el diésel asfixia al hombre-camión y el campo se queda sin mercado. Con Nahle, este problema ya huele a desabasto. Advertidos.

5. Hay nivel. México asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en medio del diferendo con Perú y decide hacerlo con guante diplomático. Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, habla de liderazgo incluyente, mientras la Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, busca reactivar un bloque que llevaba tiempo en piloto automático. Juventudes, género, educación, medio ambiente y cultura suenan bien; el reto será convertir la agenda en resultados y no en comunicados. Con Chile y Colombia atentos, México apuesta por ordenar compromisos y darles operatividad real. Presidir no es figurar, es coordinar lo mejor posible. Suerte.