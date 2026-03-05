BTS The Comeback Live: Netflix anuncia concurso para ir al concierto en Corea; ¿cómo participar?

BTS está por regresar a la música y esta vez los fans en México tienen una oportunidad única. Netflix anunció un concurso especial que permitirá a algunos ARMY viajar a Corea del Sur para presenciar el esperado regreso del grupo en vivo. La dinámica surge tras la publicación del tráiler de “BTS: THE COMEBACK LIVE”, el concierto que marcará el retorno de la agrupación después de varios años de pausa.

El anuncio ha despertado gran emoción entre ARMY, el nombre con el que se conoce a los fans de la banda. La plataforma de streaming confirmó que el evento se transmitirá desde Seúl el 21 de marzo a las 5:00 AM, pero además decidió organizar una convocatoria para que algunos seguidores mexicanos puedan vivir la experiencia directamente en Corea del Sur.

El premio incluye un viaje completo para asistir al espectáculo que reunirá nuevamente a los siete integrantes del grupo.

Concurso de Netflix llevará a fans mexicanos a Corea del Sur

Netflix México informó que el concurso está dirigido exclusivamente a residentes en México mayores de 18 años. En total se elegirán tres duplas de fans, lo que significa que seis personas podrán viajar a Seúl con todos los gastos pagados para asistir al evento.

Este concierto es especialmente significativo para la comunidad de seguidores del grupo, ya que representa el regreso oficial de BTS como grupo completo, luego de que sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La convocatoria estará disponible del 5 al 8 de marzo, por lo que los interesados deberán participar dentro de ese periodo para tener oportunidad de ser seleccionados.

¿Cómo participar en el concurso de Netflix para ver a BTS?

Para formar parte de esta dinámica, Netflix estableció una serie de pasos que los participantes deben seguir cuidadosamente. El concurso está diseñado para que los fans demuestren su creatividad y su amor por la música del grupo.

Participar con tu ARMY bestie

El concurso no es individual. Cada participación debe estar formada por dos personas mayores de 18 años. Una de ellas será designada como representante y será quien publique el video en TikTok en nombre de ambos.

Crear un video para TikTok

El elemento principal de la dinámica es un video que deberá subirse a TikTok. Netflix especifica que el video debe comenzar exactamente con la frase:

"Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS"

Durante el contenido del video, los participantes deberán explicar siete razones por las que merecen asistir a BTS: THE COMEBACK LIVE | ARIRANG.

También es obligatorio que en algún momento del video aparezcan o se mencionen las palabras “NETFLIX”, “BTS” y “COREA”.

Mostrar el fanatismo por BTS

La creatividad es parte importante del concurso. Los fans pueden demostrar su pasión por el grupo de distintas formas, por ejemplo:

Fan arts

Coreografías

Interpretaciones musicales

Maquillaje inspirado en el grupo

Colecciones o artículos relacionados con BTS

La publicación deberá subirse con el hashtag oficial #BTSNetflixMX, ya que los videos que no utilicen esta etiqueta no serán considerados.

Fechas importantes que debes tener en cuenta

Para quienes desean participar, es importante tomar en cuenta el calendario del concurso.

Convocatoria abierta: del 5 al 8 de marzo.

Fecha límite para participar: 8 de marzo a las 23:59 horas (hora del centro de México)

Anuncio de ganadores: 10 de marzo, mediante mensaje privado en TikTok

Viaje a Corea del Sur: del 16 al 22 de marzo

Concierto de BTS: 21 de marzo en Gwanghwamun Square, Seúl

Requisitos obligatorios para poder participar

Netflix también señaló que existen algunas condiciones indispensables para que la participación sea válida.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener 18 años o más al momento de participar.

Contar con pasaporte vigente con una validez mínima de seis meses al momento de la selección de ganadores.

Ser elegible para obtener una visa o autorización K-ETA para ingresar a Corea del Sur.

En caso de que la persona no sea mexicana, deberá presentar documentos que acrediten su estancia legal en México.

La cuenta de TikTok debe ser pública, ya que el comité evaluador necesita poder visualizar el video.

El concurso está limitado únicamente a residentes en México.

¿Cómo se elegirán a los ganadores?

Un comité designado por Netflix será el encargado de revisar las publicaciones participantes. De acuerdo con las bases del concurso, se seleccionarán tres videos ganadores tomando en cuenta varios criterios.

Que el video incluya a dos participantes mayores de edad

Que la publicación esté inspirada en la música, carrera y trayectoria de BTS

Que se expliquen claramente siete razones para ser elegidos

Que ambas personas aparezcan en el video

El nivel de creatividad y originalidad

La cantidad de elementos que demuestren el fanatismo por el grupo

Además, Netflix aclara que los videos deben ser creaciones originales de los participantes.

Lo que está prohibido dentro del concurso

Las bases del concurso también especifican algunas situaciones que podrían provocar la descalificación de los participantes.

El uso de inteligencia artificial para cualquier propósito, lo que implicaría una descalificación inmediata.

La inclusión de violencia, lenguaje ofensivo o conductas inapropiadas.

Mostrar logotipos o nombres de marcas dentro del video.

Participación de empresas, organizaciones o instituciones, ya que la convocatoria está dirigida solo a personas físicas.

Publicar varios videos del mismo equipo, pues cada dupla solo puede participar una vez.

Netflix también indicó que la decisión final del comité será definitiva e inapelable.

¿Cómo se notificará a los ganadores?

Las personas seleccionadas recibirán la notificación el 10 de marzo. Netflix enviará un mensaje privado a través de TikTok a la cuenta desde la cual se publicó el video ganador.

Por esa razón, es fundamental que los participantes mantengan sus cuentas públicas y revisen sus mensajes directos ese día para no perder la oportunidad.

El comeback de BTS

El concurso coincide con uno de los momentos más esperados por los fans del K-pop. BTS prepara su regreso como grupo completo tras varios años en los que sus integrantes realizaron su servicio militar.

Como parte de este regreso, la banda lanzará el álbum “ARIRANG” el 20 de marzo, su primer proyecto con los siete miembros desde el disco “Proof”, publicado en junio de 2022.

Un día después, el 21 de marzo, se realizará el concierto “BTS: THE COMEBACK LIVE”, que será transmitido exclusivamente por Netflix desde Gwanghwamun Square en Seúl, un lugar emblemático en el centro histórico de la capital surcoreana.

