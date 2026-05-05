Premios Tony 2026: The Lost Boys y Schmigadoon lideran las nominaciones

Los nuevos musicales "The Lost Boys" y "Schmigadoon" encabezaron las nominaciones a los premios Tony 2026 con 12 cada uno, seguidos de cerca por la nueva producción de "Ragtime", con 11, en una última temporada de Broadway que destacó por sus ambiciosas obras nuevas, así como sus salas repletas.

Ambas nuevas producciones obtuvieron nominaciones en las principales categorías, entre ellas mejor musical, interpretación y diseño, lo que indica un amplio respaldo por parte de los nominadores, mientras que "Ragtime" reafirmó su perdurable resonancia con el reconocimiento a su impresionante partitura y una serie de interpretaciones destacadas.

Las nominaciones, anunciadas el martes por los actores Uzo Aduba y Darren Criss antes de la gala de entrega de premios del 7 de junio, ofrecen una instantánea de una temporada de Broadway marcada por nuevos musicales, atrevidos reestrenos y una renovada percepción de lo que significa reunirse en un teatro tras la pandemia.

Esta temporada también se ha caracterizado por un número aún mayor de famosos que han debutado en Broadway, como Adrien Brody, Tessa Thompson y Patrick Ball, junto con un aumento de productores famosos, entre los que se incluyen Kim Kardashian ("The Fear of 13") y Barack Obama ("Proof"). Sin embargo, ninguno de esos espectáculos ni de esas personas ha sido nominado.

Adrien Brody Foto: IG

Joshua Henry fue nominado a mejor actor en un musical por su papel de Coalhouse Walker Jr. en "Ragtime", una de las interpretaciones más comentadas de la temporada.

Su nominación culmina un momento de gran éxito que incluyó su apertura de la alfombra roja de la Gala del Met el lunes por la noche con una interpretación de "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston, coreografiada por la coreógrafa de "Ragtime", Ellenore Scott, quien también fue nominada.

La coprotagonista de Henry, Caissie Levy, nominada por primera vez 20 años después de su debut en Broadway con "Hairspray", dijo a Reuters que le produce "una enorme satisfacción y alegría que mi comunidad me reconozca en este momento de mi vida por este papel y en este espectáculo que tiene tanta resonancia ahora mismo en el mundo en el que vivimos".

Nicholas Christopher, el primer bermudeño nominado a un Tony, fue reconocido por su imponente interpretación del atormentado Anatoly en "Chess", eclipsando a sus coprotagonistas más conocidos, Lea Michele y Aaron Tveit, que no fueron nominados. Otra coprotagonista, Hannah Cruz, también fue nominada a mejor actriz de reparto.

"El público está respondiendo a este espectáculo de una manera maravillosa", dijo Christopher a Reuters. "La música es el gancho que atrapa a la gente y luego creo que se sorprenden un poco de lo mucho que se encariñan con estos seres humanos imperfectos, y acaban animando a todos".

Mark Strong, nominado por su papel como el personaje principal en la nueva versión de esta temporada de "Edipo", que obtuvo siete nominaciones, dijo a Reuters que creía que la producción había tenido un gran impacto en el público debido a su atemporalidad.

"El hecho de que sigamos contando esa historia, pero podamos actualizarla a un lenguaje moderno y político, además de todos los asuntos familiares que suceden en la historia, la hace muy cercana para el público actual", dijo Strong.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York, será presentada por la estrella del pop Pink y se retransmitirá por la CBS.

Con información de Reuters

PJG