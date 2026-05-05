De Superman a espía: las películas imperdibles de Henry Cavill

Henry Cavill es uno de los actores más populares de los últimos años, especialmente por su icónico papel como Superman, que lo catapultó a la fama mundial dentro del cine de acción.

En el mes de su cumpleaños, vale la pena recordar las películas y series que han marcado su carrera y lo han convertido en uno de los favoritos del público, con historias que van desde espías hasta clásicos literarios y superhéroes.

Películas de Henry Cavill

Laguna 2001

En este thriller de drama y suspenso, Cavill debutó en la pantalla grande como Thomas Aprea, un joven decidido a vengar la muerte de sus padres.

La película fue dirigida por Dennis Berry y contó con actuaciones de Emmanuelle Seigner, Joe Mantegna y Charles Aznavour.

Henry Cavill: películas y series que lo convirtieron en estrella de Hollywood Foto: IMDb

El Conde de Montecristo (2002)

En esta adaptación de la novela de Alexandre Dumas, dirigida por Kevin Reynolds, Cavill interpretó a Albert Mondego.

Compartió pantalla con Jim Caviezel, Richard Harris, Guy Pearce y Luis Guzmán.

Henry Cavill: películas y series que lo convirtieron en estrella de Hollywood Foto: IMDb

El hombre de acero (2013)

El hombre de acero es, sin duda, uno de los proyectos más importantes que dio popularidad a la carrera de Cavill.

Dirigida por Zack Snyder, esta película reinició la historia del superhéroe y presentó a un Superman más humano y cercano a los cómics, lo que fue bien recibido por los fans.

Henry Cavill: películas y series que lo convirtieron en estrella de Hollywood Foto: Cuartoscuro.com

Enola Holmes (2020)

En Enola Holmes, dirigida por Harry Bradbeer, Cavill interpreta a Sherlock Holmes, el famoso detective.

La historia gira en torno a su hermana menor, interpretada por Millie Bobby Brown, quien se embarca en una aventura llena de misterio.

El elenco también incluye a Sam Claflin, Helena Bonham Carter y David Thewlis.

Henry Cavill: películas y series que lo convirtieron en estrella de Hollywood Foto: Netflix

Argylle: agente secreto 2024

Argylle, dirigida por Matthew Vaughn, mezcla acción y comedia en la historia de una escritora solitaria cuyas novelas de espionaje comienzan a hacerse realidad.

Cavill interpreta a Argylle, un espía de fama mundial que se convierte en el protagonista de esta historia llena de giros.

Henry Cavill: películas y series que lo convirtieron en estrella de Hollywood Foto: IMDb

¿Cómo se llama la última película de Henry Cavill?

In the Grey es uno de los proyectos más esperados de Cavill. Dirigida por Guy Ritchie, la cinta sigue a un equipo encubierto que busca recuperar una fortuna robada.

Se espera su estreno en mayo de 2026 y contará con la participación de Jake Gyllenhaal y Eiza González.

Henry Cavill se ha consolidado como una de las grandes estrellas del cine actual, gracias a su versatilidad y presencia en pantalla. Desde superhéroes hasta espías, su carrera continúa creciendo y conquistando a nuevas generaciones.