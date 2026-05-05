De Superman a espía: las películas imperdibles de Henry Cavill
Películas y series de Henry Cavill, desde Superman hasta sus nuevos proyectos de acción como In the Grey. Ideal para fans del actor.
Henry Cavill es uno de los actores más populares de los últimos años, especialmente por su icónico papel como Superman, que lo catapultó a la fama mundial dentro del cine de acción.
En el mes de su cumpleaños, vale la pena recordar las películas y series que han marcado su carrera y lo han convertido en uno de los favoritos del público, con historias que van desde espías hasta clásicos literarios y superhéroes.
Películas de Henry Cavill
Laguna 2001
En este thriller de drama y suspenso, Cavill debutó en la pantalla grande como Thomas Aprea, un joven decidido a vengar la muerte de sus padres.
La película fue dirigida por Dennis Berry y contó con actuaciones de Emmanuelle Seigner, Joe Mantegna y Charles Aznavour.
El Conde de Montecristo (2002)
En esta adaptación de la novela de Alexandre Dumas, dirigida por Kevin Reynolds, Cavill interpretó a Albert Mondego.
Compartió pantalla con Jim Caviezel, Richard Harris, Guy Pearce y Luis Guzmán.
El hombre de acero (2013)
El hombre de acero es, sin duda, uno de los proyectos más importantes que dio popularidad a la carrera de Cavill.
Dirigida por Zack Snyder, esta película reinició la historia del superhéroe y presentó a un Superman más humano y cercano a los cómics, lo que fue bien recibido por los fans.
Enola Holmes (2020)
En Enola Holmes, dirigida por Harry Bradbeer, Cavill interpreta a Sherlock Holmes, el famoso detective.
La historia gira en torno a su hermana menor, interpretada por Millie Bobby Brown, quien se embarca en una aventura llena de misterio.
El elenco también incluye a Sam Claflin, Helena Bonham Carter y David Thewlis.
Argylle: agente secreto 2024
Argylle, dirigida por Matthew Vaughn, mezcla acción y comedia en la historia de una escritora solitaria cuyas novelas de espionaje comienzan a hacerse realidad.
Cavill interpreta a Argylle, un espía de fama mundial que se convierte en el protagonista de esta historia llena de giros.
¿Cómo se llama la última película de Henry Cavill?
In the Grey es uno de los proyectos más esperados de Cavill. Dirigida por Guy Ritchie, la cinta sigue a un equipo encubierto que busca recuperar una fortuna robada.
Se espera su estreno en mayo de 2026 y contará con la participación de Jake Gyllenhaal y Eiza González.
Henry Cavill se ha consolidado como una de las grandes estrellas del cine actual, gracias a su versatilidad y presencia en pantalla. Desde superhéroes hasta espías, su carrera continúa creciendo y conquistando a nuevas generaciones.