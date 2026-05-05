Los días para ver a BTS en CDMX ya están marcados y el Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a miles de fans en una serie de conciertos que prometen ser de los más concurridos del año.

Pero antes de pensar en el setlist o el outfit, hay un punto clave que puede cambiar tu experiencia desde la entrada: saber exactamente qué puedes llevar y qué no.

A diferencia de otros eventos, los conciertos de K-pop en México suelen tener reglas específicas que consideran la dinámica del fandom.

Aun así, eso no significa que todo esté permitido. De hecho, la lista de restricciones sigue siendo amplia y vale la pena revisarla antes de salir de casa.

BTS en México: Lista de objetos permitidos y prohibidos para el concierto en el Estadio GNP Cuartoscuro

Estos son los objetos permitidos para entrar a BTS

Para los shows en el Estadio GNP, se hizo un ajuste importante: se permite el ingreso de artículos ligados directamente al fandom, algo que no siempre ocurre en conciertos masivos.

Dentro de los objetos permitidos para BTS en México, destacan:

Artículos de fans: Puedes llevar lightsticks , abanicos tipo uchiwa, pickets, photocards y algunos freebies, siempre que no incluyan alimentos .

Uso personal: Gorras, lentes, tapones para oídos y maquillaje compacto están dentro de lo permitido, siempre que sean de uso individual .

Salud: Medicamentos únicamente si cuentan con receta médica , además de productos de higiene personal como toallas sanitarias.

Cámaras básicas: Se aceptan cámaras no profesionales y binoculares sin funciones láser, sujetos a revisión.

Extras pequeños: Peluches en formato llavero y banderas sin asta dentro de medidas específicas.

Este tipo de apertura responde a la forma en que los fans viven los conciertos de BTS, donde los objetos visuales y de apoyo son parte del ambiente dentro del recinto.

BTS en México: Lista de objetos permitidos y prohibidos para el concierto en el Estadio GNP Reuters

Objetos prohibidos en el concierto de BTS en el Estadio GNP

Aunque hay ciertas flexibilidades, la lista de objetos prohibidos en el Estadio GNP sigue siendo estricta, sobre todo en temas de seguridad y visibilidad.

Entre los artículos que no podrás ingresar están:

Equipo profesional de grabación: Cámaras con lentes intercambiables, GoPros, trípodes, bastones para selfie y cualquier equipo especializado de audio o video.

Dispositivos electrónicos grandes: Laptops, tablets, iPads o lectores electrónicos, además de luces láser o similares .

Alimentos y bebidas: No se permite ingresar con comida, refrescos, cigarrillos, vapes, encendedores ni sustancias no autorizadas .

Objetos voluminosos: Mochilas grandes, paraguas, disfraces o cualquier prenda que pueda bloquear la vista de otros asistentes.

Artículos de riesgo: Cadenas largas, objetos punzocortantes, aerosoles, drones o cualquier tipo de arma .

Estas restricciones buscan evitar retrasos en el acceso y mantener un control dentro de un evento que reunirá a miles de personas en cada fecha.

BTS en México: Lista de objetos permitidos y prohibidos para el concierto en el Estadio GNP Cuartoscuro

Lo que debes considerar antes de llegar a los conciertos de BTS en el Estadio GNP

Hay un detalle importante que no aparece en listas: todo está sujeto a revisión. Esto significa que, incluso si un objeto parece permitido, el personal de seguridad puede decidir si entra o no.

Llegar con tiempo, evitar mochilas grandes y no improvisar con objetos de último momento puede agilizar el ingreso. En eventos como este, donde cada minuto cuenta, esa diferencia se nota.

Con el arranque de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, tener claras las reglas de acceso se vuelve parte de la preparación. Después de eso, todo gira en torno al show.