¿Dónde están las vallas dedicadas a BTS en CDMX y cómo llegar?

BTS está a punto de reencontrarse con sus fans en la Ciudad de México como parte de su gira ARIRANG WORLD TOUR y la emoción ya se vive en las calles. La comunidad ARMY en el país ha comenzado a celebrar este esperado regreso con diferentes actividades, entre ellas la instalación de vallas temáticas ideales para tomarse fotos y compartir el momento en redes sociales.

La llegada del grupo surcoreano no solo ha generado expectativa por sus presentaciones en el Estadio GNP, también ha motivado a sus seguidores a crear espacios visuales que reflejan su cariño por la banda.

BTS

¿Dónde están las vallas de BTS en la CDMX?

Una de las principales atracciones es la llamada Valla Arirang, un mural decorativo que muestra a los personajes de BT21 con un estilo muy mexicano, vestidos de mariachi.

La ubicación de esta valla es en Avenida Chapultepec número 402, en la colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Estará disponible por tiempo limitado, del 30 de abril al 11 de mayo, por lo que es recomendable visitarla lo antes posible.

Cómo llegar a la valla Arirang

Para llegar de forma sencilla puedes usar transporte público. La estación de metro más cercana es Insurgentes de la Línea 1. Al salir, solo debes caminar unos minutos hacia Avenida Chapultepec hasta encontrar el número 402.

También puedes optar por Metrobús, bajando en la estación Álvaro Obregón de la Línea 1 y caminar unas cuadras.

X

Además de esta valla, existen otros puntos en la capital donde los fans pueden seguir disfrutando de estos espacios temáticos. Cada uno ofrece un fondo distinto para fotos, lo que hace que la experiencia sea aún más completa.

Una de las vallas se encuentra en la calle Belgrado número 13, en la colonia Juárez, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

Otro punto está ubicado en calle Praga, sobre Avenida Paseo de la Reforma número 398, en la colonia Nueva Cobertura.

Cómo llegar a las otras vallas de BTS

Para la valla de la calle Belgrado, puedes llegar desde la estación Sevilla del Metro (Línea 1) y caminar unos minutos hacia la colonia Juárez. En el caso de la valla de calle Praga, la opción más cercana es la estación Insurgentes o utilizar el Metrobús bajando en Reforma.

Ambas ubicaciones están relativamente cerca entre sí, por lo que incluso puedes planear una ruta para visitar todas las vallas en un solo día.

Una experiencia imperdible para ARMY en México

Recorrer estos espacios se ha convertido en una actividad previa a los conciertos, ideal para compartir con amigos y otros fans. Las vallas no solo funcionan como decoración, también reflejan el impacto cultural de BTS y la conexión que tienen con su público mexicano.

Si eres fan del grupo, esta es una buena oportunidad para sumarte al ambiente previo a sus presentaciones y guardar recuerdos únicos en la ciudad.

X

PJG