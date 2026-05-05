Las giras de artistas con décadas de trayectoria suelen convertirse en algo más que un concierto: funcionan como un punto de encuentro entre generaciones que han hecho suyas distintas etapas de su música.

En ese contexto, el regreso de Ricardo Montaner a la Ciudad de México se coloca en la conversación de la agenda cultural, con un espectáculo que reúne parte de su historia en los escenarios y una producción pensada para un público amplio

Ricardo Montaner regresa a CDMX: precios, fecha y lo que debes saber de su concierto IG

Ricardo Montaner en CDMX: fechas, sede y precios para su concierto

El cantante venezolano Ricardo Montaner regresará a los escenarios de la Ciudad de México con un concierto que reunirá algunos de los momentos más representativos de su trayectoria.

La presentación forma parte de su gira El Último Regreso Tour y se llevará a cabo este martes 5 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos musicales.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, lo que permitirá un recorrido amplio por su repertorio.

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¿Cuándo es el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional?

El concierto está programado para el martes 5 de mayo de 2026, con apertura de puertas alrededor de las 19:00 horas.

El Auditorio Nacional, ubicado sobre Paseo de la Reforma, cuenta con una capacidad cercana a los 10 mil asistentes. Este recinto se mantiene como uno de los espacios más relevantes de América Latina para conciertos, giras internacionales y espectáculos de gran formato.

La elección del lugar responde a la convocatoria que el artista ha demostrado en el país en presentaciones anteriores, en las que ha logrado reunir a miles de seguidores.

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Precios de boletos para Ricardo Montaner en CDMX: zonas y costos

El costo de los boletos varía de acuerdo con la zona dentro del recinto. Según datos oficiales, el rango de precios se encuentra entre $828 y $6,588 pesos.

Las zonas disponibles incluyen:

Preferente: con precios que superan los $5,000 pesos

con precios que superan los $5,000 pesos Luneta: con costos aproximados entre $2,700 y $3,200 pesos

con costos aproximados entre $2,700 y $3,200 pesos Balcón y niveles superiores: con boletos desde $690 pesos

Esta distribución permite que distintos públicos puedan acceder al evento según su presupuesto y preferencia de ubicación dentro del Auditorio Nacional.

En plataformas de reventa, los precios pueden incrementarse de forma considerable, en algunos casos por encima de los 180 dólares por entrada, dependiendo de la cercanía al escenario.

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Horario y duración del concierto de Ricardo Montaner el 5 de mayo

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas, por lo que se recomienda considerar tiempos de traslado y acceso al recinto.

Apertura de puertas: 19:00 horas (aproximadamente)

19:00 horas (aproximadamente) Inicio del concierto: 20:30 horas

20:30 horas Duración estimada: 2 horas y 30 minutos

La estructura del concierto suele incluir una producción completa con músicos en vivo, iluminación escénica y momentos acústicos. Este formato permite ofrecer una experiencia más dinámica y cercana con el público.

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Setlist, tour y qué esperar del show de Ricardo Montaner en México

El concierto forma parte de una gira internacional que contempla varias ciudades en México, como Guadalajara, Monterrey y Puebla, lo que confirma el alcance del tour en el país.

Durante el espectáculo, el público puede esperar un recorrido por canciones que han marcado su carrera, entre ellas:

“La cima del cielo”

“Será”

“Tan enamorados”

“Castillo azul”

El repertorio se construye a partir de sus temas más reconocidos, combinados con una producción que integra elementos contemporáneos. Esta mezcla mantiene vigente su propuesta musical y facilita la conexión con distintas generaciones.

El concierto de Ricardo Montaner en la Ciudad de México representa una nueva oportunidad para que el público escuche en vivo una selección de sus canciones más conocidas dentro de un recinto emblemático como el Auditorio Nacional.

La combinación de fecha definida, variedad de precios y un formato de espectáculo consolidado configura un evento que forma parte de la agenda musical de 2026 en la capital del país.