BTS ARIRANG Tour: la lista completa de las canciones sorpresa que han cantado

BTS ha retomado los escenarios con una propuesta que va más allá de un concierto tradicional, apostando por mantener ARMY atento en cada fecha de su gira mundial ARIRANG. Tras una pausa de cuatro años sin presentaciones grupales, el regreso de la banda ha sido uno de los momentos más esperados por sus fans, quienes ahora disfrutan de una experiencia distinta en cada show.

El tour, que acompaña el lanzamiento de su álbum ARIRANG, el cual alcanzó el número uno en Billboard 200, no solo destaca por su producción, sino por una dinámica que ha generado conversación entre los fans: la inclusión de canciones sorpresa durante el encore.

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Canciones sorpresa: la estrategia que mantiene a ARMY atento

Durante cada presentación, el grupo interpreta un setlist base de 16 canciones, seguido de siete temas adicionales en el encore. De estos últimos, dos cambian en cada fecha, lo que ha convertido estas canciones en uno de los momentos más esperados de la noche.

Estas selecciones no se limitan a sus éxitos más recientes. Por el contrario, BTS ha optado por incluir temas de distintas etapas de su carrera, desde canciones que han aparecido en listas importantes hasta otras que no interpretaban desde hace años.

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Lista de canciones sorpresa de BTS por ciudad y fecha

A continuación, te mostramos las canciones sorpresa que BTS ha interpretado hasta ahora durante su gira ARIRANG. ¿Cuáles serán las que interpretarán en México?

Corea del Sur – 9 de abril de 2026

“Mikrokosmos”

“I NEED U”

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Corea del Sur – 11 de abril de 2026

“DNA”

“Take Two”

Corea del Sur – 12 de abril de 2026

“RUN”

“Spring Day”

Tokio, Japón – 17 de abril de 2026

“Save ME”

“Crystal Snow”

Tokio, Japón – 18 de abril de 2026

“Dope”

“For You”

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Tampa, Estados Unidos – 25 de abril de 2026

“Permission to Dance”

“Magic Shop”

Tampa, Estados Unidos – 26 de abril de 2026

“Boy with Luv”

“Pied Piper”

Tampa, Estados Unidos – 28 de abril de 2026

"Life Goes On"

Silver Spoon

El hecho de que BTS cambie parte de su repertorio en cada concierto ha llevado a que los fans sigan de cerca cada fecha de la gira. Incluso, algunos seguidores han comenzado a registrar todas las canciones sorpresa interpretadas, con la expectativa de anticipar cuáles podrían aparecer en próximos shows.

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Con un total de 85 fechas en 34 ciudades, la gira ARIRANG promete seguir sumando momentos especiales. La variedad de canciones elegidas demuestra que BTS busca mantener viva su historia musical mientras continúa creando nuevas experiencias para su público.

PJG