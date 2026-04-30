División Minúscula lleva su gira al cine: cuándo y en qué salas se podrá ver “Y Que El Mundo Espere”

División Minúscula, la banda originaria de Matamoros, Tamaulipas, está a punto de dar un nuevo giro a su historia: llevar uno de sus conciertos más emblemáticos del Auditorio Nacional directamente al cine.

Con casi tres décadas de trayectoria, el grupo ha construido un camino sólido dentro del rock mexicano con discos como “Extrañando Casa”, “Defecto Perfecto”, “Sirenas”, “Escombros”, el EP “Secretos” y el acústico “Fronteras”, además de presentaciones en recintos como el Palacio de los Deportes, el Zócalo capitalino y el propio Auditorio Nacional, así como su paso por festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

Foto: Instagram divisionoficial

¿De qué trata “Y Que El Mundo Espere”?

La cinta no se limita a documentar un concierto, sino que convierte la presentación en el Auditorio Nacional en una experiencia cinematográfica.

De acuerdo con la sinopsis, el filme retrata una noche que trasciende el escenario: una narrativa íntima donde conviven la energía de sus himnos más potentes con momentos más personales entre canción y canción. Entre luces, guitarras y miles de voces del público, la producción captura la conexión entre la banda y sus seguidores, construyendo un relato cargado de nostalgia, identidad y resistencia.

Más que un show, se trata de un recorrido emocional tanto para la banda como para quienes han crecido con su música.

Foto: Instagram divisionoficial

¿Cuándo se estrena en cines ?

La película llegará a salas de cine el 28 de mayo de 2026, con el título "División Minúscula desde el Auditorio Nacional" y una duración de 1 hora con 45 minutos.

Además, la preventa de boletos iniciará el 1 de mayo a partir de las 9:00 horas, marcando el arranque oficial de la expectativa entre los fans.

¿En qué salas se podrá ver el concierto de División Minúscula?

El estreno tendrá presencia inicial en 30 complejos de Cinemex a nivel nacional, donde se proyectará durante una semana en cartelera.

Esto convierte al proyecto, en una oportunidad limitada para revivir o descubrir por primera vez una de las noches más importantes de la gira "Y Que El Mundo Espere", que cerró con uno de sus momentos más significativos el 1 de diciembre de 2024 en el Auditorio Nacional, su segunda presentación en ese recinto tras su debut en 2016 con Secretos.

Este lanzamiento no solo celebra un concierto, sino también la evolución de una banda que ha acompañado a distintas generaciones dentro del rock en español. Con este salto al cine, División Minúscula reafirma su lugar como una de las agrupaciones más constantes y queridas de la escena mexicana.

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