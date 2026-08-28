Aaron Paul: los rumores de la muerte del actor de Breaking Bad que dio vida a Jesse Pinkman

El nombre del actor Aaron Paul, que dio vida a Jesse Pinkman en Breaking Bad, se puso en tendencia luego de que comenzaron a circular rumores de su muerte.

Tras hacerse viral la supuesta muerte del actor estadounidense, quien compartió escenas con Bryan Cranston en la exitosa serie de drama criminal, los seguidores del famoso comenzaron a mostrarse preocupados.

¿Aaron Paul murió?

Aaron Paul, actor estadounidense. Netflix

En realidad, Aaron Paul está vivo. Lo rumores sobre su muerte comenzaron a circular principalmente por el aspecto de algunas publicaciones que aparecieron en redes sociales para celebrar sus 47 años, que cumplió el pasado 27 de agosto.

Fue el diseño de ciertos mensajes lo que provocó que algunos usuarios pensaran que se trataba de homenajes póstumos. En una de las imágenes se ve la fotografía de ‘Jesse Pinkman’ en blanco y negro, con el fondo de un cielo y unas palomas alrededor.

Así como esa, hubo otras en donde los fondos, colores y elementos gráficos empleados fueron suficientes para generar confusión, especialmente entre seguidores que se asustaron tras la oleada de muerte de algunas celebridades.

Recientemente murió la icónica cantante Dolly Parton, el 25 de agosto a los 80 años, seguida por Tim Curry, conocido por The Rocky Horror Picture Show, y, más recientemente, el actor de doblaje canadiense Peter Cullen, famoso por prestar su voz a Optimus Prime en la franquicia Transformers.

Limitada presencia del actor en redes sociales

La preocupación sobre Aaron Paul también aumentó por la limitada actividad del intérprete en redes sociales.

La última publicación del actor estadounidense en su cuenta oficial de Instagram fue realizada en febrero del 2026, cuando anunció que se alejaría temporalmente de las plataformas digitales para buscar inspiración y dedicar más tiempo a otras actividades.

Adiós por ahora, amigos. Necesito estar mucho menos aburrido y mucho más inspirado. Voy a dejar mi teléfono y dedicarme a eso. ¡Amor y luz!”, escribió Paul en aquella ocasión.

Lo anterior, hizo crecer las especulaciones sobre la muerte del actor. Sin embargo, todo fue una falsa alarma tras las felicitaciones a Aaron Paul por su cumpleaños.

Esto realmente me asustó. No creo que pudiera vivir si Aaron Paul muriera; de verdad creo que simplemente caería muerto”, escribió un usuario.

Fallout y otros proyectos en puerta

Tras su reconocido trabajo como Jesse Pinkman, Aaron Paul continúa vinculada a nuevos proyectos de cine y televisión. Entre los títulos mencionados dentro de sus próximos trabajos aparecen Fallout, en su tercera temporada, además de Anything But Bhosts, Clayface y Bear Country.

Según estimaciones citadas por Celebrity Net Worth, el actor tendría una fortuna cercana a los 30 millones de dólares, aunque la cifra corresponde únicamente a una estimación y no a un dato financiero confirmado directamente por el actor.

Por ahora, la aclaración es clave para sus seguidores: Aaron Paul no murió. La confusión se debió principalmente a las publicaciones de cumpleaños cuyo diseño llevó a interpretar que se trataba de homenajes póstumos.

¿Quién es Aaron Paul?

Aaron Paul, actor estadounidense. Netflix

Aaron Paul es un actor estadounidense, conocido principalmente por interpretar a Jesse Pinkman en la aclamada serie Breaking Bad, papel que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión.

Nació el 27 de agosto de 1979 en Emmett, Idaho, por lo que en agosto de 2026 tiene 47 años. Antes de alcanzar la fama con Breaking Bad, participó en series como The X-Files, ER y Big Love, además de aparecer en películas como Need for Speed (2014) y El camino: Una película de Breaking Bad (2019).

Su trabajo como Jesse Pinkman le valió tres premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. También retomó el personaje en El camino y tuvo una participación destacada en Westworld. En años recientes ha continuado trabajando en televisión y cine, además de prestar su voz a diferentes proyectos.

¿En dónde ver la serie de Breaking Bad?

Aaron Paul, actor estadounidense. Especial

Actualmente, en México, Breaking Bad se puede ver en Netflix. La serie completa está disponible con sus 5 temporadas y 62 episodios.

En la misma plataforma de streaming se encuentra también la continuación de la historia de Jesse Pinkman después de la serie, El Camino: Una película de Breaking Bad.

Esta última fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie, y tiene como protagonista a Aaron Paul, quien retoma su famoso personaje de Jesse Pinkman.

La historia comienza inmediatamente después del final de Breaking Bad. Jesse acaba de escapar del lugar donde estuvo retenido durante meses y ahora intenta reconstruir su vida mientras huye de la policía. La película sigue su búsqueda de libertad y muestra qué ocurrió con él después de los acontecimientos de la serie. Su título hace referencia al Chevrolet El Camino que Jesse utiliza para escapar.

Además de Aaron Paul, regresan varios actores de Breaking Bad, entre ellos Charles Baker como Skinny Pete, Matt Jones como Badger, Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut y Jesse Plemons como Todd Alquist. También aparecen Bryan Cranston como Walter White y otros personajes conocidos, aunque algunos de estos regresos se presentan mediante flashbacks.

El Camino se estrenó el 11 de octubre de 2019 en Netflix, después de tener una exhibición limitada en algunos cines. La película dura aproximadamente 2 horas y 2 minutos.