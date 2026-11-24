Los seguidores de Bruce Willis y de una de sus películas más emblemáticas tendrán la oportunidad de adquirir un objeto relacionado con la historia del cine. Se trata de una de las pistolas que el actor utilizó durante el rodaje de "Duro de Matar", cinta en la que dio vida al inolvidable detective John McClane.

La pieza saldrá a la venta en una subasta especializada en artículos de colección y podría alcanzar una cifra de hasta 150 mil dólares, debido a su vínculo con la producción protagonizada por Willis.

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¿Cuál es el arma de Bruce Willis que será subastada?

El objeto en cuestión es una Beretta 92F que formó parte del equipo utilizado durante la filmación de Duro de Matar. De acuerdo con la información difundida por TMZ, la pistola proviene de Stembridge Gun Rentals, empresa que proporcionó armas para distintas producciones cinematográficas.

La subasta estará a cargo de Rock Island Auction Company y se realizará del 4 al 6 de diciembre en Bedford, Texas. Sin embargo, los interesados deberán prestar atención al calendario, pues la pieza relacionada con el personaje de John McClane será ofrecida específicamente el 5 de diciembre.

¿Cuánto podría costar el arma que apareció en ‘Duro de Matar’?

El valor estimado de esta pieza va de los 75 mil a los 150 mil dólares, una cantidad que refleja el interés que todavía despiertan los objetos originales utilizados en películas icónicas.

La Beretta 92F no fue un elemento cualquiera dentro de la historia. Durante la película, John McClane, un policía de Nueva York que viaja a Los Ángeles, lleva consigo esta arma cuando un grupo encabezado por Hans Gruber toma el control de la Torre Nakatomi.

Cabe mencionar que se utilizaron dos pistolas de este modelo durante la producción, por lo que la pieza que llegará a la subasta forma parte de ese conjunto de objetos vinculados con la cinta.

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¿Qué otros objetos de películas y celebridades estarán a la venta?

La subasta organizada por Rock Island Auction Company también contempla otros artículos relacionados con producciones cinematográficas y figuras del espectáculo.

Entre las piezas mencionadas se encuentran armas que aparecieron en clásicos del género western, como "Bonanza" y "El Dorado", además de objetos que pertenecieron a reconocidas figuras de la música, entre ellas Frank Sinatra y Elvis Presley.

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De esta manera, la pistola de Duro de Matar se suma a un catálogo dirigido a coleccionistas interesados en adquirir artículos con historia dentro del entretenimiento.

La película protagonizada por Bruce Willis también ocupa un lugar especial entre quienes consideran que es uno de los clásicos navideños, por lo que esta pieza podría convertirse en un objeto muy codiciado por sus seguidores. Eso sí, hacerse de ella requerirá una inversión considerable.