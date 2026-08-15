Elvis Presley y el misterio que nunca termina: ¿realmente murió el 16 de agosto de 1977?

Cada 16 de agosto, el nombre de Elvis Presley vuelve a ocupar un lugar especial entre los seguidores de la música, pues esta fecha marca el aniversario de la muerte de una de las figuras más importantes de la historia del rock and roll.

El llamado “Rey del Rock” murió en 1977, cuando tenía 42 años, pero su fallecimiento dio paso a una de las teorías conspirativas más conocidas: la posibilidad de que Elvis hubiera fingido su muerte.

Aunque no existen pruebas que demuestren que el cantante sobrevivió, con el paso de las décadas han surgido supuestas pistas, avistamientos y relatos que mantienen vivo el misterio.

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¿Qué ocurrió el día que murió Elvis Presley?

Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 en Graceland, su residencia ubicada en Memphis, Tennessee.

El cantante fue encontrado inconsciente en el baño. Posteriormente fue trasladado al Hospital Baptist Memorial, donde fue declarado muerto tras sufrir un paro cardíaco.

¿Cómo pasó Elvis de una vida humilde a convertirse en una leyenda?

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Sus primeros años estuvieron alejados del lujo y la fama que posteriormente marcarían su vida.

Con el paso del tiempo logró desarrollar un estilo que combinaba diferentes géneros musicales, entre ellos el rockabilly, el blues, el gospel y el country.

Su gran salto a la fama llegó en la década de 1950 con canciones como “Heartbreak Hotel”. A partir de entonces, su popularidad creció rápidamente y llegaron otros éxitos como “Jailhouse Rock” y “Love Me Tender”.

Su influencia también llegó a la pantalla grande. Elvis protagonizó cintas como “Blue Hawaii” y “Viva Las Vegas”, consolidándose como una figura que trascendía la música.

Sus movimientos sobre el escenario, su imagen y su manera de interpretar las canciones generaron admiración, pero también polémica. Su estilo terminó convirtiéndose en una de las principales referencias de la cultura popular de aquella época.

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¿Qué problemas enfrentó Elvis durante sus últimos años?

La década de 1970 representó una etapa complicada para el cantante. Su estado físico comenzó a deteriorarse y las exigencias de sus presentaciones se volvieron cada vez más difíciles.

A esto se sumaron problemas de salud como hipertensión y enfermedades cardíacas, además de dificultades relacionadas con su alimentación y el consumo de distintos medicamentos.

Su dependencia de sedantes, analgésicos y anfetaminas también se convirtió en un problema importante que habría contribuido al deterioro de su salud.

El 16 de agosto de 1977, Elvis murió y la autopsia encontró un corazón deteriorado, señales de hipertensión y arteriosclerosis, además de múltiples medicamentos presentes en su organismo.

¿De dónde surgió la teoría de que Elvis fingió su muerte?

Con el paso de los años comenzaron a aparecer versiones que cuestionaban la muerte del cantante.

Los seguidores de esta teoría señalaron supuestas inconsistencias relacionadas con documentos y acontecimientos ocurridos alrededor de su fallecimiento. Entre ellas se mencionan la compra de un boleto de avión a Buenos Aires utilizando un supuesto alias relacionado con Elvis, diferencias en el peso registrado en su certificado de defunción y presuntos errores en la inscripción de su tumba.

A estos argumentos se sumaron numerosos testimonios de personas que aseguraron haberlo visto después de 1977.

1. ¿Elvis Presley trabajaba como agente encubierto?

Una de las versiones más llamativas sostiene que el cantante habría colaborado secretamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA.

De acuerdo con esta teoría, su fama le habría permitido acercarse a determinadas redes de narcotráfico. Debido al supuesto riesgo que enfrentaba, habría sido necesario organizar su desaparición y proporcionarle una nueva identidad.

No existen pruebas oficiales que respalden esta versión.

2. ¿Elvis aparece en “Mi pobre angelito”?

Otra teoría surgió alrededor de una escena de la película “Mi pobre angelito”, estrenada en 1990.

En una secuencia ambientada en un aeropuerto aparece un hombre que algunos espectadores identificaron como Elvis Presley.

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Aunque posteriormente se señaló que el hombre era el actor Gary Grott, los seguidores de la teoría aseguran que se trataba del propio cantante y que su aparición habría sido una especie de mensaje.

3. ¿Elvis vivió escondido en Argentina?

Una de las historias más difundidas sostiene que Elvis habría viajado a Sudamérica después de su supuesta desaparición.

Según esta versión, habría llegado a Argentina en un vuelo privado utilizando el alias “John Burrows” y posteriormente habría adoptado el nombre de “Aaron Levis”.

Incluso se ha hablado de una supuesta carta enviada desde Argentina a su hermano y de una banda tributo cuyo líder habría desaparecido de manera misteriosa.

Al igual que las demás versiones, esta historia forma parte de las teorías que han rodeado al cantante y no cuenta con evidencia concluyente que confirme que Elvis vivió en Argentina.

Una mujer identificada como Louise Welling afirmó haber reconocido a Elvis en un Burger King de Kalamazoo, Michigan.

El relato tuvo gran repercusión y contribuyó a que la leyenda creciera. Posteriormente, libros, programas de televisión y documentales retomaron diferentes versiones sobre la supuesta supervivencia del cantante.

¿Qué dijo Priscilla Presley sobre la teoría?

Una de las personas más cercanas a Elvis Presley, su exesposa Priscilla Presley, ha rechazado públicamente la idea de que el cantante haya fingido su muerte.

En una entrevista exclusiva con PEOPLE, la exesposa de Elvis, descartó la supuesta reclusión voluntaria del célebre músico.

Hay tantas cosas falsas allá afuera, como eso de que Elvis sigue vivo y escondido en algún lugar. Ojalá estuviera vivo”, expresó.

Este 16 de agosto, cuando nuevamente se recuerde al “Rey del Rock”, su legado musical volverá a ser protagonista, mientras el misterio sobre su supuesta supervivencia continuará siendo una de las historias más famosas que rodean a una de las grandes leyendas de la música.