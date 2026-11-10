Bruce Willis enfrenta supuesto deterioro por demencia; "vive en su propio mundo"

Bruce Willis habría experimentado un deterioro en sus capacidades cognitivas debido a la demencia frontotemporal que padece. Un reporte del diario británico Daily Mail dio a conocer nuevos detalles sobre su estado de salud, información que provocó la reacción de su hija Tallulah Willis.

De acuerdo con una fuente anónima citada por el medio, el actor de 71 años habría presentado cambios importantes en su comportamiento y actualmente tendría dificultades para comprender por completo lo que sucede con su salud.

"Ha empeorado mucho mentalmente y vive en su propio mundo", aseguró la persona consultada por el diario.

La misma fuente señaló que Bruce parece tener dificultades para reconocer la magnitud de los cambios en su vida, aunque percibe que su rutina ya no es la misma.

"Sabe que su vida es diferente, pero no cree que lo sea tanto. No habla de ello ni se queja mucho. Intuye que algo no está bien, pero no lo comprende del todo", añadió.

El reporte también describió cambios en su personalidad. Según el informante, el protagonista de Armageddon solía ser una persona muy activa y conversadora, pero ahora se muestra más tranquilo y pasa largos momentos observando objetos a su alrededor.

"A veces parece un bebé que observa un objeto con curiosidad, simplemente contemplándolo", afirmó la fuente.

Tallulah Willis explota contra quien filtró información sobre su padre

Después de que se difundiera el reporte sobre el estado de salud de Bruce Willis, su hija Tallulah reaccionó mediante una historia de Instagram publicada el lunes 9 de noviembre.

La joven compartió una fotografía de cuando era niña junto a su padre y cuestionó que una persona que supuestamente pertenece al círculo cercano de la familia haya divulgado detalles tan personales sobre su condición.

"Vi un artículo que describía las novedades sobre mi padre. Me llamó la atención porque las personas que lo quieren en todo el mundo me han expresado, cuando he compartido fotografías, que debería existir una verdadera consideración sobre lo que se publica", escribió.

Posteriormente, Tallulah se dirigió a la persona que habría proporcionado la información al medio británico y cuestionó que utilizara una comparación como la que apareció en el reportaje.

"Entonces, ¿el 'amigo', 'familiar' o fuente que compartió que él 'ahora actúa como un bebé'? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién eres?", expresó.

La hija del actor terminó su mensaje con una petición contundente dirigida a quien habría compartido esos detalles:

"Aléjate de mi familia".

Tallulah no reveló la identidad de la persona que proporcionó la información ni confirmó que se tratara de un familiar o amigo cercano

La hija de Bruce Willis compartió un mensaje en sus redes sociales Instagram

¿Qué ha dicho Emma Heming sobre la salud de Bruce Willis?

Desde que se conoció el diagnóstico de demencia frontotemporal del actor, su esposa, Emma Heming Willis, ha compartido algunos detalles sobre los cambios que ha experimentado la familia y los desafíos que implica acompañarlo durante la progresión de la enfermedad.

En septiembre de 2026, durante una entrevista para el programa Because We Care, de MS NOW, Emma explicó que, pese a las dificultades, todavía comparte momentos de alegría y conexión con su esposo.

"Bruce está muy presente", expresó al hablar sobre su relación y la importancia de no reducir la experiencia de las personas con demencia únicamente a los aspectos más dolorosos de la enfermedad.

También señaló que han aprendido a adaptarse a las nuevas circunstancias y a encontrar momentos significativos juntos.

En otra conversación, la empresaria explicó que Bruce todavía reconoce a sus familiares y que es importante diferenciar la demencia frontotemporal de otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Desde agosto de 2025, el actor vive en una residencia de una sola planta, cercana al hogar familiar, donde cuenta con un equipo de atención permanente. La decisión se tomó para ofrecerle cuidados especializados y permitir que sus hijas pequeñas mantuvieran una rutina más estable.

A pesar de las dificultades, su familia continúa acompañándolo y compartiendo algunos momentos especiales. En agosto de 2026, Bruce asistió a la boda de su hija Tallulah con Justin Acee, celebrada en Idaho, donde apareció en fotografías junto a la pareja.

¿Qué es la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal (DFT) es un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, regiones relacionadas con la personalidad, el comportamiento, el lenguaje y otras funciones cognitivas.

A diferencia de otras formas de demencia, como el Alzheimer, la DFT puede manifestarse inicialmente mediante cambios en la conducta, dificultades para comunicarse, pérdida de inhibiciones o problemas para comprender y expresar el lenguaje.

En el caso de Bruce Willis, los primeros problemas de salud se hicieron públicos en marzo de 2022, cuando su familia informó que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad para comunicarse.

Posteriormente, en febrero de 2023, sus familiares confirmaron que el diagnóstico había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, motivo por el que el actor se retiró definitivamente de la actuación.

Actualmente no existe una cura para esta enfermedad, aunque existen tratamientos y terapias que pueden ayudar a controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.