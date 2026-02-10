Britney Spears vende su catálogo musical en acuerdo histórico

Britney Spears concretó un nuevo acuerdo dentro de la industria musical que marca un movimiento relevante en la gestión de su legado artístico. La cantante estadunidense firmó la venta de su participación en los derechos de su catálogo musical a la empresa editorial Primary Wave, según documentos legales obtenidos por el medio especializado TMZ.

El contrato fue firmado el pasado 30 de diciembre, de acuerdo con los registros, y forma parte de la tendencia creciente entre artistas consolidados que han optado por monetizar su obra a través de la cesión total o parcial de sus derechos editoriales y de grabación.

Aunque el monto exacto de la operación no fue revelado en los documentos, fuentes cercanas al acuerdo lo describieron como un “acuerdo histórico”, comparable a otras transacciones recientes dentro del sector musical.

Un acuerdo sin cifra pública… pero con referentes millonarios

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la cantidad que Primary Wave pagó por la música de Britney Spears. Sin embargo, las referencias dentro de la industria apuntan a cifras de alto nivel.

Las fuentes citadas por TMZ comparan la operación con la venta de catálogo que realizó Justin Bieber, quien firmó un acuerdo cercano a los 200 millones de dólares al transferir los derechos de su repertorio.

Este tipo de contratos suele incluir regalías editoriales, derechos de sincronización, licencias comerciales y explotación futura de las canciones en cine, televisión, publicidad y plataformas digitales.

britney spears

¿Qué canciones forman parte de la venta?

El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que definieron la carrera de la llamada “Princesa del Pop”, abarcando distintas etapas de su discografía.

Entre los temas contemplados destacan:

“…Baby One More Time”

“Oops!... I Did It Again”

“Toxic”

“Womanizer”

“Gimme More”

“Circus”

“Lucky”

“Stronger”

“I’m a Slave 4 U”

“Everytime”

“Piece of Me”

“Hold It Against Me”

“Till The World Ends”

La lista también incluye sencillos como Sometimes, Overprotected, I Wanna Go y If U Seek Amy, que consolidaron la presencia de Spears en las listas de popularidad globales durante más de dos décadas.

Britney Spears, en su era rubia. Grosby

Representación y firma del contrato

Los documentos legales muestran que la cantante fue representada en la negociación por su mánager Cade Hudson, quien habría participado en el cierre del acuerdo editorial con Primary Wave.

De acuerdo con las fuentes citadas, Spears se encuentra conforme con la operación y ha celebrado el cierre del trato pasando tiempo con su familia, particularmente con sus hijos.

Primary Wave y su estrategia de adquisición de catálogos

Primary Wave se ha consolidado como una de las editoriales musicales más activas en la compra de derechos de artistas de alto perfil. La compañía no solo adquiere repertorios, sino que desarrolla estrategias de explotación comercial, posicionamiento cultural y revalorización de marcas musicales históricas.

La firma ya ha trabajado con catálogos de figuras relevantes del entretenimiento global, reforzando un modelo de negocio que apuesta por la administración integral del legado artístico.

La tendencia global: artistas venden su música

La decisión de Britney Spears se suma a una lista creciente de músicos que han vendido sus derechos en los últimos años, en operaciones que han redefinido la economía del sector.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Justin Bieber

Bruce Springsteen

Bob Dylan

Paul Simon

Neil Young

Shakira

Sting

Phil Collins

Stevie Nicks

En el caso de Nicks, se reportó que vendió el 80% de su catálogo editorial a la misma Primary Wave en 2020, con una valoración cercana a los 100 millones de dólares.

Un catálogo que marcó una era del pop

El repertorio de Spears no solo incluye éxitos comerciales, sino piezas que definieron la transición del pop adolescente de finales de los 90 hacia la era digital de los 2000.

Canciones como “…Baby One More Time” o “Toxic” continúan siendo utilizadas en campañas publicitarias, bandas sonoras y plataformas de streaming, lo que mantiene activo su valor comercial décadas después de su lanzamiento original.

La cesión de estos derechos permitirá a Primary Wave gestionar licencias, reediciones, sincronizaciones audiovisuales y proyectos derivados vinculados al legado musical de la artista.