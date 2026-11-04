Bobby Pulido amanece “desvelado” tras triunfo en Texas: se pone en tendencia su icónica canción

Tras su triunfo para representar al distrito 15 de Texas, Bobby Pulido confirmó, con un tono humorístico, que amaneció “desvelado".

El cantante, con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, derrotó a la republicana Mónica De La Cruz en una elección que contribuyó a una importante ola de triunfos demócratas en el estado.

Pulido se impuso en un distrito que abarca parte del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur de Texas, cuya población es un 81 por ciento hispana.

La victoria de Bobby Pulido tiene un peso político especial porque la demarcación había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos en las elecciones presidenciales del 2024.

Bobby Pulido amanece “desvelado” tras triunfo en Texas

Bobby Pulido triunfa en Texas. @bobbypulido425

Por la victoria lograda, el nombre del cantante Bobby Pulido se puso en tendencia tanto en Google como en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter.

Usuarios celebraron el triunfo del artista que se presentó como un candidato “demócrata conservador” y, en X, el cantante decidió responder a uno de los comentarios.

Fue el usuario @jalosmanuel quien decidió publicar un comentario con un toque de humor sobre el ahora congresista electo:

¿Alguien sabe si el congresista electo @bobbypulido425 amaneció ‘desvelado’?”.

Tal fue la sorpresa que el propio Pulido retomó el comentario y contestó:

Afirmativo”.

La respuesta del cantante y político logró gran alcance con más de 180 mil visualizaciones y cientos de comentarios, entre los que proponían poner en tendencia la icónica canción “Desvelado” y los que se volcaron al posteo para felicitarlo por su triunfo en Texas.

Canción ‘desvelado’ de Bobby Pulido se pone en tendencia

El resultado electoral en Texas también sirvió para revivir la icónica canción de Bobby Pulido titulada “Desvelado”.

En Google, la búsqueda “desvelado, canción de Bobby Pulido” se posicionó, siendo desde el 3 de noviembre de los mayores temas rastreados relacionados con el artista.

También se vio un aumento puntual en la letra de la misma canción y en otras canciones buscadas sobre el artista.

Bobby Pulido triunfa en Texas. Google Trends

“Desvelado” es una de las canciones más representativas de Bobby Pulido y uno de los grandes clásicos de la música tejana de los años noventa. Lanzada en 1995 como parte de su álbum debut del mismo nombre, esta canción marcó un momento muy importante en su carrera y lo dio a conocer ante un público mucho más amplio.

La canción cuenta la historia de un hombre que se enamora de una mujer a quien nunca ha visto en persona. Lo único que conoce de ella es su voz, que escucha a través de la radio. Sin saber quién es ni dónde encontrarla, comienza a imaginar cómo sería conocerla y se queda atrapado en la ilusión de encontrar algún día a esa mujer que, sin darse cuenta, ha despertado sentimientos muy profundos en él.

Un detalle interesante es que Bobby Pulido no fue quien escribió la canción. La composición se atribuye a Jorge Avena, mientras que Bobby fue el encargado de interpretarla y convertirla en uno de los temas más reconocidos de su trayectoria. Su estilo, su voz y la interpretación romántica que le dio fueron fundamentales para que la canción conectara con tantas personas.

También existe una curiosidad relacionada con Selena Quintanilla. Bobby Pulido ha reconocido que durante su juventud sentía admiración y atracción por ella, lo que ha dado pie a muchas especulaciones sobre una posible relación entre Selena y la historia de “Desvelado”. Sin embargo, nunca se ha confirmado

Lo cierto es que, desde su lanzamiento, “Desvelado” tuvo una gran aceptación. El álbum debut de Bobby Pulido logró posicionarse entre los discos más destacados de la música latina y regional mexicana, mientras que la canción llegó al puesto número 21 de la lista Hot Latin Tracks de Billboard. Su éxito contribuyó a consolidar a Bobby como una de las nuevas figuras de la música tejana.

De los escenarios a la política

Bobby Pulido triunfa en Texas. @bobbypulido425

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Pulido es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género. Canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor” marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

Después de varias décadas de trayectoria en la música, Bobby Pulido decidió dar un giro importante a su vida y comenzar una nueva etapa en el mundo de la política.

El cantante anunció una gira de despedida titulada “Por la Puerta Grande”, con la que se despidió de los escenarios para concentrarse en su carrera política.

Como parte de esta despedida, también realizó una presentación especial llamada “La Última Desvelada”, celebrada en Edinburg, Texas, el pasado mes de octubre. Con estos acontecimientos, Pulido marcó el cierre de una etapa que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música tejana.

Su incursión en la política dio resultados, ganando el pasado 3 de noviembre las elecciones para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

De esta manera, Bobby Pulido deja atrás, al menos por ahora, los escenarios y los micrófonos para concentrarse en su nueva responsabilidad pública.