Bobby Pulido encabeza contienda por Distrito 15 de Texas para la Cámara de Representantes

El estado grande, Texas, históricamente ha sido Republicano, pero en la jornada electoral de este martes el Partido Demócrata se enfila a una victoria en la elección de Gobernador, el Senado y la Cámara de Representantes, teniendo al artista México-americano, Bobby Pulido, como fiel de la balanza en los resultados.

Al revelarse los resultados preliminares en Texas, el candidato Demócrata, Bobby Pulido encabeza los votos con 61.65%, sobre la republicana Mónica de la Cruz quien apenas suma 38.35 por ciento de los sufragios, tras un conteo del 89.2 por ciento.

José Roberto Pulido Jr., nombre real del excantante, ofreció una gira de despedida para alejarse de los escenarios “por la puerta grande” y cantar por última vez canciones que lo llevaron al éxito total, como Desvelado, y posteriormente enfocarse en su nuevo compromiso con la ciudadanía en conjunto con el Partido Demócrata bajo el lema "Gente sobre partido, el Sur de Texas primero".

El cantante ofreció una gira de despedida antes de emprender su camino político, que incluye propuestas para jóvenes y migrantes. Foto: Daniel Sánchez Dorame.

En su gira de despedida, una de sus últimas presentaciones fue en Hermosillo, Sonora, donde tuvo un concierto y se subió al escenario junto a Carín León en La Cura Fest.

Bobby Pulido es candidato del Partido Demócrata por el distrito 15 de Texas, donde enfrentó en las urnas a la republicana Mónica de la Cruz.

¿Quién es Bobby Pulido y por qué dejó la música?

Originario de Edinburg, Texas y también conocido como "Golden Boy", aseguró que la decisión de dejar su carrera para ser legislador fue el resultado de un proceso en el que involucró a la comunidad.

Por ello, desde el momento en el que dio a conocer el paso a la política convocó a la gente de todo el sur de Texas para apoyarlo en su candidatura para el Congreso en el Distrito 15, que abarca gran parte de la zona de Valle del Río Grande.

¿Qué propone Bobby Pulido si llega al Congreso?

En caso de ganar el escaño pretende invertir recursos en programas de formación técnica y aprendizajes para que los jóvenes no tengan que migrar fuera de la región para prosperar. Una de sus propuestas más llamativas es la promoción de un sistema migratorio “estricto, pero justo”, en el que se garantice el control en la frontera, el combate contra el tráfico ilegal y se apoye a las fuerzas del orden.

Hasta el momento, además de Bobby Pulido también se enfila hacia la victoria electoral la candidata a gobernadora Gina Hinojosa quien acumula el 56 por ciento de los votos frente a Greg Abbott del Partido Republicano, quien lleva un 41 por ciento de los votos.

*mcam